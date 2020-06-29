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Рядом с Приморьем появится первый в России соколиный центр
Комплекс проектируется совместно с арабскими странами и Киргизией
Первый в России соколиный центр планируется создать в Камчатском крае. На эти цели планируется привлечь около $200 млн прямых иностранных инвестиций, сообщила пресс-служба Росконгресса.
Предполагается, что изначально для работы питомника завезут 300 пар птиц.
Новый комплекс проектируется совместно с арабскими странами и Киргизией, которые уже имеют подобный опыт.
В настоящее время решается вопрос выделения земельного участка под строительство соколиного центра, который планируется включить в число резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка».
В июле проект будет выведен на утверждение в правительстве РФ.
«Это новое для России направление нам предстоит развивать с нуля. Такой научный центр по изучению ловчих птиц, безусловно, создаст условия для международного сотрудничества. А также поможет восстановить нашу популяцию кречетов, которая, к сожалению, в последние годы деградировала из-за браконьерской охоты», - заявил врио губернатора Камчатского края Владимир СОЛОДОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото РИА Новости: Владимир Путин дарит белого кречета наследному принцу Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заид Аль Нахайяну.
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