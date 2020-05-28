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"Ростелеком" начинает новый суперпроект на Востоке России

28 Мая 2020, 12:01 | Дальний Восток

С началом летней навигации стартуют исследовательские работы по проекту строительства подводной линии связи на Чукотку

ПАО «Ростелеком» в ближайшее время планирует начать исследовательские работы по проекту создания волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на Чукотку, в следующем – начать строительство. Чукотка сегодня остается единственным в РФ регионом, который до настоящего времени не имеет проводного интернета и пользуется спутниковой связью.

«Мы планируем в ближайшее время начать большой проект – строительство ВОЛС на Чукотку. Линия пройдет от Петропавловск-Камчатского до Анадыря. По прямой расстояние составляет более 1,5 тыс. км. В самое ближайшее время мы приступим к исследованию морского дна», - сказал в ходе онлайн-конференции, организованной PrimaMedia, вице-президент, директор дальневосточного филиала ПАО «Ростелеком» Александр ЛОГИНОВ.

С началом летней навигации в море выйдет исследовательское судно, которое с помощью специальных роботов изучит морское дно и определит путь, по которому в дальнейшем будет проложен подводный кабель.

«В ближайшее время, после того, как в двух субъектах Дальнего Востока (Камчатке и Чукотке) будут сняты ограничения, предстоит провести два общественных слушания. В Петропавловск-Камчатском и Анадыре. Как только мы их проведем, приступим к активной фазе. А в следующем году, с началом летней навигации, начнем строительные работы», - пояснил г-н Логинов.

Проектированием и строительство ВОЛС на Чукотку займется ООО «Булат» - совместное предприятие ПАО «Ростелеком» и «Росэлектроники» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Согласно документации, часть линии пройдет под водой (2,2 тыс. км), часть - над водой (40 км). Емкость ВОЛС составит 100 Гбит/сек. с возможностью модернизации ее до 80 каналов по 100 Гбит/сек.

Ранее «Ростелеком» построил подводную ВОЛС в акватории Охотского моря по маршруту Сахалин-Магадан-Камчатка. Работы по реализации проекта подводной ВОЛС были завершены в октябре 2016 года, линия была введена в коммерческую эксплуатацию. Ее общая протяженность составляет около 1,7 тыс. км, максимальная пропускная способность - до 8 Тбит/сек.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: "ростелеком"  связь  Чукотка  проект  море  Александр Логинов  ВОЛС  Камчатка  интернет 



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