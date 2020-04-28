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Дальневосточники перестают летать
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Авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») в I квартале 2020 года перевезла 281 тыс. 437 пассажиров, что на 15,2% меньше, чем годом ранее. В том числе на международных линиях было перевезено 69 тыс. 360 пассажиров (сокращение на 25%), на внутренних – 212 тыс. 077 (сокращение на 11,3%).
Авиакомпания за январь-март 2020 года выполнила 5 тыс. 330 рейсов, из них международных – 1 114, внутренних – 4 216 рейсов.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото с сайта АК «Аврора»
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