Пассажирам рейса из Таиланда грозит реальная ответственность

Большая часть вывезенных туристов не явились в медучреждения Камчатки

Свыше 60 пассажиров чартерного рейса, на котором были вывезены на Камчатку из Таиланда российские туристы, до сих пор не явились в медучреждения по месту жительства. Им грозит реальная ответственность.

24 марта на полуостров приземлился плановый чартерный рейс из Таиланда. На его борту находились 267 человек. Все получили специальные анкеты, в которых прибывшие указали свои контактные данные и адреса проживания или места нахождения, а также разъяснения о необходимости обратиться в медицинские учреждения по месту жительства и самоизолироваться на двухнедельный срок. 63 человека в медучреждения края до сих пор не обратились.

«Меры воздействия по отношению к людям, которые фактически ставят под угрозу здоровье своих земляков, должны быть максимально жесткими. Каждый должен понимать степень ответственности в сложившейся ситуации, тем более, что пассажиры, прибывшие рейсом из Таиланда, были ознакомлены с правилами, которые необходимо соблюдать. Списки не явившихся в медучреждения переданы в УМВД, теперь нарушителям грозит реальная ответственность», - приводит слова губернатора Камчатки Владимира ИЛЮХИНА официальный сайт правительства края.

27 марта глава региона подписал распоряжение, в котором уточняется, что граждане, прибывшие из стран с неблагоприятной ситуацией с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, обязаны сообщить о своих поездках, а также оставить контактную информацию на горячей линии Минздрава Камчатского края и Роспотребнадзора и обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней. При появлении первых признаков заболевания следует незамедлительно обратиться в свою поликлинику за медицинской помощью на дому без посещения медицинской организации.