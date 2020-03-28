Сахалин ограничивает авиасообщение с материком

Улететь во Владивосток все еще возможно

Власти Сахалинской области со следующей недели ограничивают авиасообщение, чтобы не допустить распространения коронавируса в регионе. Исключение составят только рейсы в Южно-Сахалинск в Москву («Аэрофлот»), Хабаровск и Владивосток. Полеты по этим направлениям будут выполнять один раз в сутки. Также ограничения не коснутся рейсов авиакомпании «Сибирь» в Новосибирск и «Авроры» - в Петропавловск-Камчатский.

С 28 марта для всех прибывших в Сахалинскую область будет обязательным требование провести 14 дней в режиме самоизоляции. Соответствующее предписание специалисты управления Роспотребнадзора будут вручать пассажирам прямо в аэропорту.

То же самое касается и пассажиров паромной переправы Ванино-Холмск, которая продолжит работу в прежнем режиме, поскольку играет особую роль в системе жизнеобеспечения Сахалинской области. Основной объем продуктов питания и грузов первой необходимости в регион доставляется именно паромами.