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Горбушу и кету хотят признать ценными видами рыбы
Это значит, что браконьерам будут выписывать немалые штрафы
Минсельхоз РФ предлагает включить горбушу и кету в перечень особо ценных и ценных видов водных биологических ресурсов, который был утвержден приказом ведомства в октябре 2019 года.
Проект соответствующего приказа министерства размещен на сайте regulation.gov.ru. Согласно пояснительной записке, «издание приказа будет способствовать сохранению водных биоресурсов, условий их воспроизводства и среды обитания».
Как заявил «Интерфаксу» президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ, включение кеты и горбуши в перечень ценных видов водных биоресурсов приведет к ужесточению ответственности за незаконную добычу и сбыт этих видов рыб, поскольку будет установлена такса (штраф) для исчисления размера ущерба, причиненного водным биоресурсам.
«Главная задача введения таких ограничений - борьба с браконьерством, которое подрывает запасы рыбы и наносит значительный вред популяции», - сказал он, отметив, что горбуша и кета пользуются в РФ популярностью, а красная икра, произведенная из этих видов рыб, один из любимых деликатесов россиян.
Кроме того, сказал г-н Зверев, по итогам прошлого года зафиксирован рост спроса на лососевые и их икру. «Высокой спрос стимулирует браконьеров, поэтому ужесточение ответственности за незаконную добычу кеты и горбуши приведет к значительному снижению объемов нелегальной продукции, которая зачастую опасна для здоровья человека. Наряду с этим, мы не ожидаем уменьшения предложения на рынке легальной продукции и изменений ценовой политики рыбодобывающих предприятий», - подчеркнул глава ВАРПЭ.
В 2019 году на российский рынок проникло не менее 500-600 тонн красной икры, произведённой из браконьерского улова.
«Борьба с браконьерством в лососёвом промысле затруднена из-за лёгкости, простоты и доступности такого правового исхода как прекращение производства по уголовному делу ввиду деятельного раскаяния. Подозреваемому, застигнутому органами рыбоохраны на месте преступления в ходе заготовки икры, разделки незаконного добытого улова или непосредственно за постановкой или выемкой сетей, достаточно написать объяснительную на стадии дознания и заявить суду ходатайство о прекращении производства по делу в связи с деятельным раскаянием», - сказал г-н Зверев. Уголовное дело прекращается даже при непогашенном экологическом ущербе государству.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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