Дальневосточную авиакомпанию хотят приземлить в Якутии или на Сахалине

Власти Якутии и Сахалина рассчитывают, что в качестве базы для нового перевозчика будут выбраны подконтрольные им авиакомпании

Власти Республики Саха (Якутия) считают, что дальневосточную авиакомпанию, создание которой поручил президент Владимир ПУТИН, можно создать на базе местной авиакомпании «Якутия». Пикантность ситуации в том, что еще недавно эта авиакомпания заявляла о «критической массе проблем» в процессе эксплуатации принадлежащих ей двух самолетов Sukhoi SuperJet («Сухой Суперджет»), которые могу стать основными в новой авиакомпании.

«Мы уже направили предложение с просьбой рассмотреть авиакомпанию «Якутия» как одну из структур, на базе которой такая дальневосточная авиакомпания будет создана. Уверен, что это не только не повредит, но и даст дополнительный стимул для повышения доступности, стоимости и набора рейсов для наших граждан», - написал председатель правительства Якутии Владимир СОЛОДОВ на своей странице в инстаграмм.

Он добавил, что авиакомпания «Якутия» - ключевое предприятие республики, поддержка которого является принципиально важным моментом.

Президент Владимир Путин по итогам совещания 11 декабря 2019 года поручил правительству РФ проработать создание авиакомпании с парком из российских самолетов для перевозок в ДФО. Срок поручения - 31 января 2020 года. Правительство Сахалинской области предложило создать нового авиаперевозчика на базе авиакомпании «Аврора», контрольный пакет (51% акций) которого принадлежит «Аэрофлоту», 49% - правительству Сахалинской области.

Досье газеты «Золотой Рог»: Авиакомпания «Якутия» базируется в аэропорту Якутска, на 100% принадлежит правительству Якутии. Воздушный флот перевозчика состоит из четырех самолетов Boeing 737-800, двух Boeing 737-700, четырех Bombardier Dash 8 Q300 и пяти Sukhoi RRJ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото АК «Якутия»