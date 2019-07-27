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Путин подписал закон о возможности расширения ТОР на море
Однако заявка на включении акватории водных объектов в границы ТОР должно быть согласовано с ФСБ
Президент Владимир ПУТИН подписал закон, направленный на совершенствование условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в территориях опережающего социально-экономического развития (ТОР).
Документ предусматривает возможность включения в границы ТОР акватории водных объектов, то есть прилегающих к ним морей, озер и водохранилищ. Это позволит резидентам ТОР осуществлять, в частности, рекреационную деятельность и строительство гидротехнических сооружений. Однако предложение о включении акватории водных объектов в границы ТОР должно быть согласовано с ФСБ, ФСО, Минобороны, Минприроды и Минтрансом до внесения в правительство РФ.
Одновременно сокращаются сроки, на которые могут быть продлены проверки в отношении резидентов ТОР. Так, в исключительных случаях проверки малых предприятий могут быть продлены не более чем на 30 часов, микропредприятий - не более чем на 10 часов, а в отношении иных резидентов ТОР - не более чем на 15 рабочих дней. Аналогичные нормы в части продления сроков проверок вносятся и в отношении резидентов свободного порта Владивосток.
Досье газеты «Золотой Рог»: ТОР – это территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности с масштабными налоговыми и административными государственными преференциями. Сегодня созданы и действуют 19 территорий опережающего развития в Дальневосточном федеральном округе: "Кангалассы", "Южная Якутия" (обе - Якутия), "Беринговский" (Чукотский автономный округ), "Белогорск", "Приамурская", "Свободный" (все - Амурская область), "Хабаровск", "Комсомольск", "Николаевск" (все - Хабаровский край), "Надеждинская", "Большой Камень", "Михайловский", "Нефтехимический" (все - Приморский край), "Камчатка" (Камчатский край), "Южная", "Горный воздух", "Курилы" (все - Сахалинская область), "Амуро-Хинганская" (Еврейская автономная область), "Бурятия" (Республика Бурятия).
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото Евгении ПРИЙМАК
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