Свадьбы рекомендовано сделать безлюдными

Церемония проводится без торжественной обстановки

Ограничения на проведение торжественной регистрации браков в ЗАГСах вводятся на территории Хабаровского края. Мера предпринимается по рекомендации российского Минюста и направлена на предупреждение распространения коронавируса.

«Рекомендовано, по возможности, отказаться от проведения регистрации брака в торжественной обстановке», - сообщает пресс-служба правительства региона.

Если перенос торжественной регистрации невозможен, молодоженов просят ограничить количество участников праздника - до 10 человек, включая работников ЗАГСа.

Подавать заявления на регистрацию актов гражданского состояния жителям края рекомендуют через интернет.

Всего, по данным управления Роспотребнадзора по региону, в Хабаровском крае выявлено 4 случая заражения коронавирусом. Все пациенты госпитализированы в инфекционное отделение. Под наблюдением медицинских работников в режиме карантина и самоизоляции находятся более 800 человек.