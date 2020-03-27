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Свадьбы рекомендовано сделать безлюдными
Церемония проводится без торжественной обстановки
Ограничения на проведение торжественной регистрации браков в ЗАГСах вводятся на территории Хабаровского края. Мера предпринимается по рекомендации российского Минюста и направлена на предупреждение распространения коронавируса.
«Рекомендовано, по возможности, отказаться от проведения регистрации брака в торжественной обстановке», - сообщает пресс-служба правительства региона.
Если перенос торжественной регистрации невозможен, молодоженов просят ограничить количество участников праздника - до 10 человек, включая работников ЗАГСа.
Подавать заявления на регистрацию актов гражданского состояния жителям края рекомендуют через интернет.
Всего, по данным управления Роспотребнадзора по региону, в Хабаровском крае выявлено 4 случая заражения коронавирусом. Все пациенты госпитализированы в инфекционное отделение. Под наблюдением медицинских работников в режиме карантина и самоизоляции находятся более 800 человек.
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