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В середине августа в Приморье ожидаются тайфуны
До конца августа прогнозируют неблагоприятные, местами опасные погодные явления
Сложная паводковая ситуация, несущая угрозу подтопления населенных пунктов, сохранится на территории ДФО до конца лета, сообщил начальник Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав ПАРШИН на совещании под руководством главы МЧС РФ Евгения ЗИНИЧЕВА.
«Ожидается, что весь август будет сложная обстановка. В первую очередь это касается малых рек, так как на больших обстановку можно спрогнозировать за пять - семь дней до начала поднятия уровня воды и доложить о ней. До конца августа ожидаем неблагоприятные, местами опасные погодные явления по всей длине Амура и его притоков. За основу мы будем считать прогноз погоды на середину августа в связи с выходом тайфунов на юг Китая», - сказал он.
По прогнозам синоптиков, в середине августа на территории Дальнего Востока ожидаются тайфуны. От них также будет зависеть, станет паводковая обстановка более сложной или сохранится на прежнем уровне.
По словам г-на Паршина, сегодня наиболее сложная обстановка с паводками складывается в Приамурье и Хабаровском крае, чуть лучше обстоят дела в Еврейской автономной области.
В то же время, ситуация этим летом не похожа на обстановку 2013 года, когда на Дальнем Востоке случилось наводнение.
«В 2013 году в июле осадков было вдвое меньше, тем не менее, надо осуществлять контроль за обстановкой. В целом ожидаем, что весь август будет сложная обстановка. В первую очередь у нас на малых реках. На больших реках также будем отслеживать, там обстановка более прогнозируемая, можно за 5-7 дней доложить уровень. А на малых реках, когда проходят кратковременные ливневые дожди до 50-100 миллиметров, то там можно предсказать за сутки, максимум двое», - отметил Паршин.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ТАСС
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