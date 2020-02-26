Виктор Ишаев остался под домашнем арестом

Бывший полпред обвиняется в хищении средств у «Роснефти»

Басманный суд Москвы до 28 марта продлил содержание под домашним арестом бывшего полпреда президента РФ в ДФО и экс-губернатора Хабаровского края Виктора ИШАЕВА, обвиняемого в хищении средств у «Роснефти». Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения.

По данным следствия, в 2014-2017 годах г-н Ишаев, занимая должность вице-президента «Роснефти», обеспечил заключение с принадлежащей ему фирмой договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровске по завышенной стоимости.

Защита ранее сообщила, что бывший чиновник уже возместил ущерб, перечислив 5,7 млн рублей на счет «Роснефти». Басманный суд в конце марта 2019 года поместил г-на Ишаева под домашний арест. Вину он не признает.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото ТАСС