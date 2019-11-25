Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На Сахалине запустили Сахалинскую ГРЭС-2
Старая станция будет демонтирована
«РусГидро» в понедельник ввело в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2, одну из четырех электростанций на Дальнем Востоке, на строительство которых правительством РФ было выделено 50 млрд рублей.
Сроки запуска электростанций неоднократно переносились. Последняя из них - ТЭЦ Советская Гавань - должна начать работу в 2020 году.
Сахалинская ГРЭС-2 - тепловая электростанция мощностью 120 МВт, она построена на смену изношенной Сахалинской ГРЭС, работавшей с 1965 года. Ее проектная годовая выработка - 840 млн кВт.ч, что эквивалентно трети потребностей Сахалина в электроэнергии.
Гендиректор «РусГидро» Николай ШУЛЬГИНОВ на церемонии ввода сообщил, что новая станция успешно прошла комплексные испытания и полностью готова к работе в осенне-зимний период.
ГРЭС-2 станет крупным потребителем угля и обеспечит загрузку угледобывающей промышленности региона. В качестве топлива станция будет использовать каменный и бурый уголь местных месторождений.
Старая Сахалинская ГРЭС после прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 годов будет выведена из эксплуатации и демонтирована.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- На Сахалине запустили Сахалинскую ГРЭС-2
- Министр строительства и ЖКХ посетил Биробиджанскую ТЭЦ
- Энергетики назовут "Надежных партнеров" среди юридических лиц Дальнего Востока
- ДГК отпустила потребителям в 2018 году более 15 млн гигакалорий тепловой энергии
- Магадану и Чукотке добавили энергомощности
- Команда Приморской генерации представит ДГК в финале чемпионата РАЦЭНЕРДЖИ в Москве
- Трутнев сохранил ручной контроль над дальневосточной энергетикой
- ДВЭУК увеличит инвестиции в строительство электросетевой инфраструктуры на Дальнем Востоке
- Путин дал Дальнему Востоку дешевую электроэнергию
- "РАО ЭС Востока" заняло в ВТБ 8,5 млрд рублей
Новости раздела
- На Сахалине запустили Сахалинскую ГРЭС-2
- На Амурской ТЭЦ-1 завершено строительство золоотвала
- На Дальнем Востоке мэр подозревается в получении взятки
- Правительство расширило список субсидируемых маршрутов для Дальнего Востока
- Музей ДГК стал победителем Всероссийского конкурса "Корпоративный музей"
- Самолет не смог вылететь из аэропорта Хабаровска из-за возгорания двигателя
- Лыжи на Сахалин и Камчатку будут доставлять бесплатно
- Финны построят на Дальнем Востоке первый бутик-отель премиум-класса
- Инвесторы бегут с территорий опережающего развития
- Медведев назначил нового чиновника на Дальнем Востоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Массовая установка счетчиков на воду привела к неожиданным последствиям
- Новый магазин известной торговой сети появится во Владивостоке
- Бывший глава Приморья уходит на повышение
- Будущее городов Приморья начнут формировать на Восточном строительном форуме
- На Камчатке два проекта получили статус особо значимых инвестиционных проектов
- До конца ноября на Сахалин доставят телетрапы для нового аэровокзала
- Гендиректор "Международного Аэропорта Владивосток" досрочно покинул свой пост
- Руководитель компании "Аркада": "Было бы красиво..."
- На Курилах рыбаки установили рекорд по вылову кеты
- На чукотских "дальневосточных гектарах" открылась новая животноводческая ферма