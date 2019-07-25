www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 58.42 р.
EUR: 70.32 р. 10 CNY: 91.81 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Дальневосточники стали больше летать

25 Июля 2019, 14:49 | Дальний Восток

Но свободными остаются треть кресел в салоне

Авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») в январе-июне 2019 года перевезла 742 тыс. 351 пассажира, что на 2% выше показателя аналогичного периода прошлого года, При этом к Коммерческая загрузка рейсов составила 59%, занятость пассажирских кресел - 66% (84,1% у «Аэрофлота» - Прим. авт.).

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, перелеты на внутренних линиях совершили 540,73 тыс. человек (снижение к январю-июню 2018 года на 0,5%), на международных - более 201,6 тыс. человек (рост на 10%), сообщает пресс-служба авиакомпании.

Досье газеты «Золотой Рог»: Флот авиакомпании «Аврора» насчитывает 23 самолета, включая десять A319, десять DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter. Контрольный пакет (51%) АО «Авиакомпания «Аврора» принадлежит ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии», 49% - правительству Сахалинской области.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото АК «Аврора»/Михаил Родин

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: авиа  Сахалин  пассажиры  "Аэрофлот"  "Аврора" 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]