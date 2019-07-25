Дальневосточники стали больше летать

Но свободными остаются треть кресел в салоне

Авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») в январе-июне 2019 года перевезла 742 тыс. 351 пассажира, что на 2% выше показателя аналогичного периода прошлого года, При этом к Коммерческая загрузка рейсов составила 59%, занятость пассажирских кресел - 66% (84,1% у «Аэрофлота» - Прим. авт.).

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, перелеты на внутренних линиях совершили 540,73 тыс. человек (снижение к январю-июню 2018 года на 0,5%), на международных - более 201,6 тыс. человек (рост на 10%), сообщает пресс-служба авиакомпании.

Досье газеты «Золотой Рог»: Флот авиакомпании «Аврора» насчитывает 23 самолета, включая десять A319, десять DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter. Контрольный пакет (51%) АО «Авиакомпания «Аврора» принадлежит ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии», 49% - правительству Сахалинской области.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото АК «Аврора»/Михаил Родин