Во Владивостоке новый жилой комплекс на Патрокле будет строить компания из Удмуртии

Комплекс «На Басаргина» будет состоять из 6 домов, рассчитанных на более 500 квартир

Во Владивостоке продолжает застраиваться район Патрокла - федеральный застройщик «Талан», контролируемый Константином МАКАРОВЫМ, планирует построить жилой комплекс по адресу: ул. Басаргина, д.2. Строительство комплекса, получившего название «На Басаргина», начнется в 2021 году, ввести его в эксплуатацию планируется до конца 2023 года.

По проекту компания с пропиской в Ижевске построит шесть домов, рассчитанных на более 500 квартир общей площадью около 31,5 тыс. кв. метров.

Проектное финансирование на 2,1 млрд рублей группе компаний «Талан» предоставил банк ДОМ.РФ.

Группа компаний «Талан» — межрегиональный девелоперский холдинг (головная организация — в Ижевске), является крупным застройщиком в Перми. Группа «Талан» сегодня работает во Владивостоке, Хабаровске, Ижевске, Перми, Уфе, Набережных Челнах, Твери, Тюмени, Нижнем Новгороде, Ярославле, Новосибирске, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Севастополе и Сочи.

Для реализации проекта во Владивостоке в октябре 2017 года было зарегистрировано ООО «Специализированный застройщик «Талан-Владивосток» («СЗ «Талан-Владивосток»), единственным учредителем которого является ООО «Созидание» (Ижевск)

Досье газеты «Золотой Рог»: АО «Банк ДОМ.РФ» - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства, его единственным акционером является АО «ДОМ.РФ». Банк осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах РФ. С 1 июля 2019 года российские застройщики работают по механизму эскроу-счетов. Если раньше строительство шло за счет средств, которые застройщики получали от граждан, то сейчас средства граждан направляются на специальный эскроу-счет, и воспользоваться этими деньгами застройщик может только после сдачи объекта.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.