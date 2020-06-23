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Авиакомпания "Аврора" резко сократила количество рейсов

23 Июня 2020, 19:06 | Дальний Восток

Пассажиропоток на фоне пандемии сократился на 45%

Региональная авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») за пять месяцев 2020 года перевезла 323 тыс. 674 пассажира, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На международных линиях пассажиропоток упал в 2,3 раза и составил чуть более 70 тыс. пассажиров, на внутренних рейсах перевезено более 253 тыс. пассажиров, что в 1,7 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

«Аврора» за 5 месяцев выполнила лишь 7 тыс. рейсов против почти 9,8 тыс. рейсов за аналогичный период прошлого года.

Досье газеты «Золотой Рог»: Авиакомпания «Аврора» является основным перевозчиком в ДФО, контрольный пакет компании (51%) принадлежит ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии», 49% - правительству Сахалинской области. В настоящее время флот авиакомпании насчитывает 23 самолета: 10 среднемагистральных Airbus А319, десять DHC-8 и три внутрирегиональных самолёта DHC-6.

До наступления пандемии коронавируса «Аврора» на регулярной основе выполняла полеты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Пекин, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления авиакомпании были представлены маршрутами в Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре. Также авиакомпания выполняет регулярные социально значимые рейсы внутри Сахалинской области и Приморского края.

Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», «Аврора» собирается заменить узкофюзеляжные A319 на более вместительные А320. К 2025 году «Аврора» собиралась удвоить объем пассажирских перевозок (до 3 млн человек), пополнить воздушный парк 7 лайнерами.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото из фотобанка АК «Аврора».

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Теги: "Аэрофлот"  рейсы  пассажиры  авиакомпания "аврора"  пандемия 



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