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"Крабового короля" объявят в международный розыск

23 Января 2020, 15:09 | Дальний Восток

Начался передел валютоемкого рынка

Следственный комитет РФ направил ходатайство в суд о заочном аресте сахалинского бизнесмена Олега КАНА, которого уже давно окрестили «крабовым королем». Участники рынка считают, что действия силовиков играют на руку одному известному игроку, который может увеличить свою долю на рынке за счет компаний, подконтрольных г-ну Кану.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что организатором убийства являлся сахалинский предприниматель Олег Кан. Ранее в отношении него было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, и он объявлен в федеральный розыск. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого заочно меры пресечения в виде заключения под стражу, после чего он будет объявлен в международный розыск», - говорится в сообщении СК.

В декабре 2018 года правоохранительные органы провели обыски в Сахалинской области у людей из ближайшего окружения г-на Кана.

Ранее на федеральных телеканалах вышел фильм о незаконном вылове на Дальнем Востоке и реализации за рубежом камчатского краба. В материале говорилось, что нелегальный бизнес по незаконному вылову в Охотском море камчатского краба и реализации его в Южной Корее и Японии был организован, в частности, Каном.

В сюжете сообщалось также, что в 2010 году был убит работавший в этой сфере предприниматель Валерий ПХИДЕНКО. Выполнявший роль пособника в убийстве Дмитрий ПОЛЯКОВ осужден в 2011 году.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Юрий Рогов
Теги: Олег КАН  аукцион  следком  краб  Сахалин  розыск 



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