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На Дальнем Востоке мэр подозревается в получении взятки
Чиновник сослался на здоровье и семейные обстоятельства, и подал в отставку
Подавший во вторник в отставку мэр Петропавловска-Камчатского Виталий ИВАНЕНКО должен был получить взятку из рук собственного брата, в отношении которого возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, подозреваемый должен был передать 200 тыс. рублей в качестве взятки мэру, действуя в интересах и по поручению последнего.
Фигурантами по этому уголовное делу также проходят директор муниципального казенного учреждения (МКУ) «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского» и еще один житель краевого центра - индивидуальный предприниматель.
Директору, также как и брату мэра, инкриминируется посредничество во взяточничестве (ч.3 ст. 291.1 УК РФ), а предпринимателю - дача взятки и (ч.4 ст. 291 УК РФ).
Коммерсант рассчитывал, что за эти деньги глава Петропавловск-Камчатского городского округа окажет его ИП содействие при заключении муниципальных контрактов со «Службой автодорог Петропавловска-Камчатского», договоров подрядов и субподрядов на выполнение различных работ для муниципальных нужд, беспрепятственное подписание актов выполненных работ.
Это уже второе уголовное дело о посредничестве в передачи взятки мэру, возбужденное против его брата. Первое было возбуждено минувшим летом. По версии следствия, в том случае родственник должен был передать главе Петропавловска-Камчатского 1,4 млн рублей от начальника МКУ «Служба благоустройства Петропавловска-Камчатского» за общее покровительство по службе и совершение иных действий в пользу взяткодателя.
Пресс-служба мэрии Петропавловска-Камчатского вчера сообщила о решении Виталия Иваненко уйти в отставку.
«Состояние моего здоровья и семейные обстоятельства не позволяют мне в дальнейшем исполнять полномочия главы города в полной мере», - заявил он.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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