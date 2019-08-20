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Начато строительство второго "Северомуйского тоннеля"

20 Августа 2019, 17:41 | Дальний Восток

После ввода объекта в эксплуатацию пропускная способность на этом участке БАМа увеличится до 100 млн тонн грузов в год

Первая группа строителей второго «Северомуйского тоннеля» в составе 100 человек прибыла на объект. Они начали создание   вахтового городка, включающегося общежития, административно-бытовой комплекс и др. До конца года новые строители БАМа займутся возведением завода железобетонной тоннельной обделки, непосредственно проходка тоннеля начнется в 2020 году.

Новый тоннель будет идти параллельно действующему. Его строительство будет вестись с двух сторон. Первый вахтовый городок сооружается со стороны Восточного портала действующего тоннеля. Работы на Западном портале будут запущены в начале следующего года.

ООО «Северомуйский тоннель-2» – проектная компания, учреждена Группой «Сибантрацит». Управление строительством тоннеля осуществляет УК «ВостокУголь».

Досье газеты «Золотой Рог»: «Северомуйский тоннель-2» решит острую проблему нехватки пропускных возможностей «РЖД» в направлении Дальнего Востока. Существующий «Северомуйский тоннель» был введен в эксплуатацию в 2003 году и позволяет пропускать не более 16 пар поездов в сутки. Строительство нового тоннеля даст возможность увеличить ежегодный объем перевозок с 16 млн до 100 млн тонн. Это расширит доступ на премиальные рынки АТР для российских экспортеров. Группа «Сибантрацит» выступила с предложением построить «Северомуйский тоннель-2» без привлечения госфинансирования. Инициатива была поддержана президентом России Владимиром ПУТИНЫМ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото "ВостокУголь"

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: тоннель  жд  "Сибантрацит"  "Востокугоь"  уголь  строительство  БАМ 



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