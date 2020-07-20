Бывшего дальневосточного губернатора обвиняют в растрате

Ранее ему и подельникам вменялось особо крупное мошенничество

Следствие по делу бывшего полпреда президента РФ в ДФО и экс-губернатора Хабаровского края бывшего вице-президента ПАО «НК «Роснефть» Виктора ИШАЕВА завершено. При этом, обвинение переквалифицировано с мошенничества на растрату.

Г-н Ишаев и его соучастники они обвиняются в организации растраты и растрате вверенного имущества, с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ст. 33, ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы).

По данным следствия, в период с 2014 по 2019 годы г-н Ишаев, используя служебное положение, организовал растрату денежных средств «Роснефти» на сумму более 7,5 млн рублей.

«Для этого он обеспечил заключение договоров по явно завышенной цене с подконтрольной ему коммерческой организацией ООО «Бейс» по аренде помещения свыше 280 квадратных метров. Это помещение использовалось для нужд представительства НК «Роснефть» в Хабаровском крае, директором которого являлся соучастник Ишаева», - сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана ПЕТРЕНКО «Интерфаксу».

Она отметила, что соучастник, в свою очередь, используя служебное положение, совершил растрату вверенных ему денежных средств нефтяной компании путем перечисления их на расчётные счета ООО «Бейс».

«В результате этого Ишаев получил возможность распоряжаться ими по собственному усмотрению», - пояснила г-жа Петренко.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Ранее Ишаеву вменялось особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан 28 марта 2020 года, в тот же день Басманный суд санкционировал его домашний арест. Часть 4 ст. 160 УК РФ предусматривает такое же наказание, как и часть 4 ст. 159 УК РФ - до 10 лет лишения свободы.

Свою вину Ишаев не признает, при этом он возместил вмененный ему ущерб в 5,7 млн рублей.

Ишаев на первых выборах губернатора Хабаровского края в 1996 году одержал победу с результатом 76,93 %. В 2009 году Ишаев подал в отставку с поста губернатора по собственному желанию. После освобождения от должности губернатора Ишаев был полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе (2009-2012 гг.), а затем совмещал пост полпреда с должностью министра по развитию Дальнего Востока (2012-2013 гг.).

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС