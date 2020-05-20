Состав жюри второго сезона литературной премии "Дальний Восток" огласили в прямом эфире

Деятели культуры со всей страны будут оценивать произведения на "дальневосточную" тематику

Пресс-конференция с членами оргкомитета литературной премии "Дальний Восток" состоялась в прямом эфире информационного агентства ТАСС. Участники поговорили о результатах первого сезона премии и романтике Дальнего Востока, а также предложили провести литературную экспедицию для писателей. Куратор премии Вячеслав Коновалов озвучил утвержденный состав жюри, сообщает ИА PrimaMedia.

Началась онлайн-встреча с выступления советника президента РФ по культуре Владимира Толстого. Он рассказал, что премия, зародившаяся на литературном фестивале в Приморье, уже успела связать крепким узлом Дальний Восток и центральную часть России.

– Русский Дальний Восток – это важная территория. Так всегда было исторически, геополитически, культурно; но сегодня этот регион приобретает особое значение. Во-первых, это потрясающей красоты природа, а во-вторых, мужественные и талантливые люди. Как ни парадоксально, мы мало знаем про Дальний Восток, несмотря на то, что есть много книг и фильмов об этом прекрасном крае. Тем не менее, информации недостаточно, поэтому литературная премия родилась своевременно, и это прекрасно, я это очень поддерживаю. К тому же, вокруг премии собрались прекрасные писатели. У меня на столе лежит книжка двойного авторства, написанная Андреем Рубановым и Василием Авченко. Это отличный пример объединения Дальнего Востока и центральной России – два автора написали замечательное совместное произведение. Думаю, что нас ждет много интересного и в этом премиальном сезоне, поэтому я с нетерпением его жду, – поделился мнением советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

Заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Григорий Куранов напомнил, что литературная премия имеет большое значение не только для литературного сообщества, но и для всего населения России в целом.

– Действительно, Дальний Восток – это необыкновенная красота, но это ещё и 44% нашей страны, при этом только 8% населения и примерно столько же экономики. Этот регион для страны дает возможность развиваться, а премия этому способствует. Нам нужна популяризация Дальнего Востока, нужна новая романтика, – считает заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Григорий Куранов.





Даже в режиме самоизоляции секретариат премии работает не покладая рук. Однако организаторы считают, что пандемия немного замедлила привычный темп жизни, а потому обдумывают решение о продлении срока подачи заявок на соискание литературной премии.

– Сейчас мы получили уже 38 произведений. Работы приходят чуть медленнее, чем в прошлом году, поэтому мы собираемся передвинуть срок окончания приема работ с 30 июня на месяц вперед, – рассказывает куратор премии Вячеслав Коновалов.

Вячеслав Коновалов поделился ещё одной важной новостью и рассказал, кто вошел в утвержденный состав жюри. Его председателем станет писатель и публицист Алексей Варламов. Оценивать произведения на "дальневосточную" тематику будут и другие эксперты со всей страны: писатель, литературовед и критик Павел Басинский; прозаик и кинодраматург Андрей Рубанов; писатель, кандидат филологических наук Андрей Аствацатуров; писатель, переводчик и книжный обозреватель Михаил Визель; детский писатель и поэт Анастасия Строкина (финалист прошлогодней премии); детский писатель, художник и путешественник Александр Дорофеев; издатель и просветитель Павел Жданов; писатель и журналист Василий Авченко (лауреат прошлогодней премии в специальной номинации); поэт и писатель, музыкант, актер и ведущий Александр Скляр и кандидат филологических наук Наталья Милянчук.

Вячеслав Коновалов отметил, что определяющими при выборе членов жюри стали два простых критерия – любовь к литературе и Дальнему Востоку.

– Членами жюри должны быть люди, которые хорошо понимают русскую литературу и при этом хорошо знают особенности или, если хотите, "бэкграунд" Дальнего Востока, – добавил куратор премии.

Лейтмотивом встречи стала мысль о том, что премия, выросшая в свое время из литературного фестиваля, передавая эстафету, должна стать "прародителем" новой инициативы. Участники пресс-конференции отметили, что ею могла бы стать литературная экспедиция.

– Нужно дать писателям возможность путешествовать. 44% территории! Великие, прекрасные места от Чукотки до Курильских островов. Если бы можно было бы продумать механизм творческих поездок писателей, это было бы движение в правильном направлении. Ещё Гоголь говорил, что "надо проездиться по России". Если мы начнем наше "проездиться" с Дальнего Востока, это будет очень здорово, – считает ректор Литературного института им. Горького и председатель жюри премии Алексей Варламов.

Корр. редакции ИА PrimaMedia отдельно отмечает, что такая инициатива находится в стадии разработки и уже получила поддержку краевого правительства. Историко-литературная экспедиция "Приморье: книга памяти" запланирована на осень 2020 года. Подробнее – в материале ИА PrimaMedia.

Не обошлось и без разговоров о пандемии и самоизоляции. Член жюри второго сезона Александр Скляр отметил, что для всех причастных к премии внезапно освободившееся время даже на руку: писатели могут дать волю творчеству, а члены жюри – более вдумчиво изучить произведения. Он добавил, что критерием оценивания для него будет личный читательский интерес, а также рассказал, что за время карантина перечитал книгу ещё одного участника встречи – Сергея Шаргунова. Александр Ф. Скляр признался, что произведение Шаргунова "Погоня за вечной весной" предстало перед ним в новом свете.

Ещё одну мысль участники встречи поддержали единогласно: отличительная особенность премии заключается ещё и в том, что она открывает простор для фантазии как писателям, так и членам жюри. Григорий Куранов с улыбкой вспомнил, как прошлогодние лауреаты до последнего сомневались в себе и были уверены, что "не подойдут по критериям". А члены жюри, в свою очередь, жаловались на то, что в течение полугода читали произведения, но никаких четко сформулированных критериев их оценивания не было – и в итоге "судьи" выбрали те работы, которые просто им полюбились и вызвали наибольший читательский интерес.

Члены жюри призывают авторов не ограничивать себя жанровыми и стилистическими жанрами и творить в полную силу, и такие произведения эксперты обязательно оценят.

– Пишите в любом жанре! Пишите, как пишется! Ни на жюри, ни на автора никто не давит, нет никаких рамок и "госсаказа", – подбодрил коллег писатель и депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов.

Он же подвел итог этой вдохновляющей на творчество встречи.

– Через слово мы постигаем и землю, и людей. Через слово, через образы, через краски. Произведения мы ждем как от дальневосточников, так и от жителей других регионов страны и вообще от всех, кто пишет на русском языке. Скажу крамольную мысль: писать могут даже те, кто на Дальнем Востоке ни разу не был – для этого можно обратиться к историческим архивам. Дальнему Востоку есть, что рассказать о драматической истории нашей страны, – подытожил Шаргунов.

Напомним, прием заявок для участия во втором сезоне Общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева начался 1 февраля 2020 года. Подать заявку на участие можно до 30 июня 2020 года на официальном сайте премияарсеньева.рф. На соискание могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальная проза и мемуары. Место жительства автора значения не имеет, главное – писать на русском языке. 30 сентября будет объявлен лонг-лист премии, шорт-лист объявят 30 ноября, а объявление и награждение лауреатов пройдёт в декабре в рамках "Дней Дальнего Востока в Москве".

Общероссийская литературная премия "Дальний Восток" им. В. К. Арсеньева учреждена по инициативе Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева.

Сайт премии – премияарсеньева.рф, новости премии также доступны в Facebook, Instagram @premiyaarsenyeva и ВКонтакте.

Подробнее: https://primamedia.ru/news/947251/?from=37

Газета «Золотой Рог», Владивосток.