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Правительство расширило список субсидируемых маршрутов для Дальнего Востока
В 2020 году цена авиабилета останется на уровне текущего года - 50% от стоимости коммерческого тарифа на место в эконом-классе
Правительство РФ расширило перечень субсидируемых маршрутов авиапассажирских перевозок в регионы Дальнего Востока и обратно на 2020 год. Согласно подготовленному Минтрансом России документу список дополнен 25 маршрутами.
«Сейчас в рамках программы субсидирования перевозок на Дальний Восток существует 152 маршрута. Со следующего года их станет 176, что само по себе неплохо. Это означает, что транспортная доступность этого региона будет выше», - заявил премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ в ходе совещания с вице-премьерами.
Кроме того, субсидия для авиаперевозчиков будет проиндексирована в среднем на 30%.
«Это позволит поддержать цены на билеты для льготных категорий граждан на доступном уровне. Для таких пассажиров цена авиабилета останется на уровне прошлого года - 50% от стоимости коммерческого тарифа на место в эконом-классе», - пояснил г-н Медведев.
Программа субсидирования полетов в направлении ДФО, а также между регионами округа действует круглогодично. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ до 23 лет и старше 60 лет (женщины - старше 55-ти), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.
Досье газеты «Золотой Рог»: Список субсидируемых в 2019 году маршрутов был утвержден Росавиацией в декабре прошлого года: первоначально в него вошли 90 маршрутов и около десяти авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии». Первоначально на программу было выделено 2,9 млрд рублей, но «Аэрофлот» вскоре сообщил, что распродал все льготные билеты. Позднее правительство согласилось выделить дополнительно 2,5 млрд рублей субсидий.
Субсидируемые билеты на данный момент самые доступные по цене и большинство их раскупается, как только появляются в продаже.
По данным Минвостокразвития, с января по ноябрь 2019 года субсидируемые авиабилеты уже купили 961 500 дальневосточников (в два раза больше, чем в 2018 году).
Также у «Аэрофлота» и его дочерней авиакомпании «Россия» действует система так называемых «плоских» тарифов. В 2019 году «плоский» тариф «Аэрофлота» на рейсах из Владивостока в Москву и обратно ранее составлял 25 тыс. рублей, на рейсах его дочерней компании «Россия» - 22 тыс. рублей. В 2020 году тарифы увеличены до 26,1 тыс. рублей (рост на 4,4%) и 22,95 тыс. рублей (рост на 4,3%) соответственно.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото из фотобанка «Аэрофлота»
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