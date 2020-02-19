Резидентам Свободного порта Владивосток пересчитают налоги

Правила игры меняются, а экономика еле дышет

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) готовит новые инициативы по изменению налогообложения резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ) к 2021 году.

«Смотрим, насколько мы конкуренты с граничащими странами, и понимаем, что инвесторов надо поддерживать постоянно. В том числе поступают инициативы от бизнеса, который предлагает платить налоги сразу, но меньше и на протяжении всего проекта. Сейчас изучаем все предложения и в ближайшее время подготовим их для рассмотрения на уровне правительства РФ и внесения изменений в законодательство», - сообщил глава Минвостокразвития Александр КОЗЛОВ в ходе рабочей поездки на Сахалин.

Как уточнили агентству «Интерфакс - Дальний Восток» в пресс-службе министерства, речь идет о внедрении новой системы налоговых льгот для резидентов ТОР и СПВ.

Ориентировочно с 2021 года возможно внедрение новой системы налоговых льгот для резидентов ТОР и СПВ: ставка налога на прибыль организаций на все время - 7%, вместо первых 5 лет - 0%, а далее - 12%. Как в настоящее время.

Досье газеты «Золотой Рог»: Свободный порт Владивосток - портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. В настоящее время режим СПВ, помимо Приморского края, распространяется на Хабаровский край (Ванинский муниципальный район), Сахалинскую область (Корсаковский и Углегорский городские округа), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский) и Чукотский автономный округ (Певек).

На сегодняшний день резиденты свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ, управляющая компания ТОР и СПВ) инвестировали в экономику Дальнего Востока более 126,3 млрд рублей, создав 13 тыс. 464 рабочих места. Количество резидентов СПВ в настоящее время достигло 1 тыс. 772. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет 848,5 млрд рублей, запланировано создание 83 тыс. рабочих мест.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.