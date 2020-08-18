Дальневосточная авиакомпания прогревает моторы

Варианты создания регионального перевозчика станут известны в сентябре

Варианты создания дальневосточной авиакомпании (ДАК) с учетом развития парка судов и динамики пассажирских перевозок будут представлены в правительство уже в первой декаде сентября.

«В срок до 10 сентября Минтранс должен представить в правительство сценарии создания дальневосточной авиакомпании. В частности, (речь идет - ИФ) о развитии парка воздушных судов, динамике пассажиропотоков, параметрах и механизмах господдержки», - сообщил глава Минвостокразвития Александр КОЗЛОВ во вторник на заседании правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в Благовещенске (цитата по «Интерфаксу»).

Президент РФ Владимир ПУТИН по итогам совещания с правительством 11 декабря 2019 года поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке, где воздушное сообщение особенно важно из-за больших расстояний, сложных климатических условий и нехватки инфраструктуры.

«Внести предложения по созданию авиационной компании, эксплуатирующей воздушные суда российского производства, основной деятельностью которой будет осуществление перевозок пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, определив потребность в воздушных судах с указанием их типов и пассажировместимости», - говорится в поручении президента по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 11 декабря прошлого года. Срок исполнения - до 31 января. Ответственным за выполнение указа был назначен премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ, но на следующий день он ушел в отставку.

Озвучивалось, что на создание новой авиакомпании потребуется от 10 до 30 млрд рублей, перевозчик может получить название «Дальний Восток».

Власти Сахалинской области решили воспользоваться моментом и предложили сформировать такую компанию на базе авиакомпании «Аврора».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.