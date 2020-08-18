У Владивостока хотят отобрать статус Свободного порта

Льготный режим предложено распространить на весь Дальний Восток

«Порто-франко действует всего на 1% территории (Дальнего Востока и Арктики) и охватывает лишь 17% населения. При этом мы видим активность бизнеса именно в тех точках, где действуют преференциальные режимы. Поэтому, в нынешних условиях предлагаем распространить эту преференцию на весь макрорегион. Во всяком случае, губернаторы уже ставят перед нами этот вопрос», - сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр ОЗЛОВ во вторник на заседании правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в Благовещенске.

Помимо режима Свободного порта налоговые льготы и неналоговые преференции получают инвесторы территорий опережающего развития (ТОР). Этим режимом, по данным Минвостокразвития, воспользовались 450 инвесторов.

Досье газеты «Золотой Рог»: Свободный порт Владивосток - портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. На данный момент резиденты СПВ реализуют проекты на сумму около 954 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.