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Коронавирус добрался до топ-менеджеров Дальнего Востока
Руководители компаний находятся в повышенной зоне риска
Генеральный директор ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК) Андрей КОРОБОВ госпитализирован с подозрением на коронавирус. Топ-менеджер почувствовал недомогание и обратился к медикам для сдачи анализов. В итоге у г-на Коробова выявлено подозрение на наличие коронавируса.
«Конечно, чувствуя свою социальную ответственность не только перед сотрудниками нашей компании ПАО «ЯТЭК», но и перед жителями всей Якутии, было принято решение о немедленной госпитализации в больницу, чтобы не подвергать возможной опасности свое окружение, несмотря на то, что все недомогания прошли, и вирус никак не проявляется», - цитирует Андрея Коробова пресс-служба ЯТЭК.
Внутри компании приняты все меры по безопасности. Весь Якутский офис компании с 18 марта переходит на удаленную работу.
«Данная мера вызвана не необходимостью, а предосторожностью по личной инициативе генерального директора. Все запланированные рабочие встречи и переговоры перенесены на дистанционный формат», - отмечает пресс-служба.
Ранее глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ ввел режим повышенной готовности в республике. До 10 апреля запрещены все спортивные и культурные мероприятия с участием свыше 50 человек. Студенты якутских университетов перешли на дистанционное обучение. Также учебный процесс с 18 марта приостановлен во всех школах республики, учащиеся отправлены на каникулы с последующим переводом на дистанционное обучение.
Досье газеты «Золотой Рог»: «Якутская топливно-энергетическая компания» является основным газодобывающим предприятием Якутии, владеет лицензиями на промышленную разработку Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений, геологическое изучение, разведку и добычу на Толонском участке, на геологическое изучение в пределах Тымтайдахского участка. Весь газ от ЯТЭК получает республиканское АО «Сахатранснефтегаз».
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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