Авиакомпания Дальнего Востока обойдется без "Авроры"

Такой сценарий признан нецелесообразным

Создание авиакомпании для Дальнего Востока на базе авиакомпании «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») уже не рассматривается.

«Информация о том, что «Ростех» намерен создать авиакомпанию на базе компании «Аврора» для перевозок на Дальнем Востоке, не соответствует действительности. Решений на этот счет нет, такой сценарий является нецелесообразным и не рассматривается», - говорится в сообщении пресс-службы «Ростеха».

Президент РФ Владимир ПУТИН о итогам совещания с правительством 11 декабря 2019 года поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Также он поручил определить сроки начала и объемы серийного производства самолетов для региональных и местных перевозок.

Министр транспорта РФ Евгений ДИТРИХ ранее сообщил, что дальневосточный авиаперевозчик может быть создан либо на базе существующей компании, либо на базе нового юрлица.

Также ранее сообщалось, что рассматривается вопрос создания авиакомпании на базе «Авроры» или авиакомпания «Якутия» (контролируется правительством Якутии).

Досье газеты «Золотой Рог»: Авиакомпания «Аврора» была создана в 2013 году по поручению правительства РФ на базе дальневосточных авиакомпаний «Сахалинские авиатрассы» (Сахалинская область) и «Владивосток Авиа» (Приморский край). В настоящее время она является основным перевозчиком на территории ДФО. 51% акций АО «Авиакомпания «Аврора» принадлежит ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии», еще 49% - правительству Сахалинской области. В настоящее время флот АК «Аврора» насчитывает 23 самолета, включая десять A319, десять DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter. На регулярной основе «Аврора» выполняет полеты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Пекин, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления авиакомпании представлены маршрутами в Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре и Комсомольск-на-Амуре. Также авиакомпания выполняет регулярные социально значимые рейсы внутри Сахалинской области и Приморского края.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото АК «Аврора»