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На Сахалин можно будет попасть только по цифровому пропуску
За неисполнение требований грозит штраф от 30 тыс. до 300 тыс. рублей
Власти Сахалинской области с 14 мая ограничат доступ на территорию региона. Для тех, кто не имеет прописки в регионе, въезд будет разрешен только по цифровым пропускам. Оформлять документы планируется на территории аэропорта Южно-Сахалинска.
По информации властей, жители области неоднократно обращались к губернатору с просьбой и вовсе «закрыть регион».
«Нам необходимо обеспечить производственный процесс, работу важных отраслей экономики. Поэтому было принято решение ограничить въезд в Сахалинскую область и ввести цифровые пропуска», - приводит пресс-служба региона слова главы Сахалина Валерия ЛИМАРЕНКО.
С 14 мая все прибывающие в область обязаны предъявить сахалинскую регистрацию, при ее отсутствии необходимо оформить цифровой пропуск.
Перед отправкой в регион необходимо заполнить анкету. Она будет содержать сведения об адресе и данные предприятия, пригласившего работника. С другой стороны работодатель также должен уведомить о приглашении на работу. Страница «Цифровой пропуск» будет размещена на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области.
За неисполнение требований физическому лицу грозит штраф до 30 тыс. рублей, юридическому лицу - до 300 тыс. рублей.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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