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Дальневосточной авиакомпании готовят полетную карту
От губернатора Приморья ждут предложений по новым маршрутам
Минвостокразвития РФ до конца февраля представит в правительство предложения по формированию маршрутной сети создаваемой Дальневосточной авиакомпании (рабочее название – «Дальний Восток»).
«Этим вопросом уже озадачились коллеги из Минтранса, мы с ними уже встречались. Вместе с губернаторами (ДФО) до конца февраля мы должны предоставить маршрутную сетку, посчитать, сколько это будет стоить, потребность в воздушных судах, для того, чтобы дать заявку нашим коллегам из Минпромоторга, и начать реализовывать поручение президента», - сказал глава министерства Александр КОЗЛОВ в эфире телеканала «Россия 24».
Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством 11 декабря 2019 года поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Также он поручил определить сроки начала и объемы серийного производства самолетов для региональных и местных перевозок.
На прошлой неделе министр транспорта РФ Евгений ДИТРИХ сообщил, что дальневосточный авиаперевозчик может быть создан либо на базе существующей компании, либо на базе нового юрлица.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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