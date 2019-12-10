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В Приморье начали раздавать ипотеку под 2% годовых

10 Декабря 2019, 07:32 | Дальний Восток

Правда, взять можно будет не более 6 миллионов рублей, и не всем

Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ в понедельник сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. Она позволит молодым семьям и некоторым собственникам «дальневосточных гектаров» брать ипотечные займы по ставке 2% годовых на срок до 20 лет в размере не более 6 млн рублей. Получить льготную ипотеку можно с 9 декабря 2019 года до 31 декабря 2024 года.

Заявки на первоначальном этапе принимаются и рассматриваются двумя банками: АО «Банк ДОМ.РФ» и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). Заявку можно подать в офисе банка или оставить онлайн на сайте: www.дом.рф и www.atb.su. Остальные банки - Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, «Открытие» и другие - начнут прием заявок и выдачу кредитов в течение месяца.

Ставка 2% годовых действует в течение всего срока кредитования. Получить ипотеку со ставкой в 2% могут супруги не старше 35 лет, а также не состоящие в браке заемщики не старше 35 лет, имеющие несовершеннолетнего ребенка до 18 лет. Также претендовать на ипотеку с господдержкой могут участники программы «Дальневосточный гектар», получившие участок в ДФО для строительства дома.

Кредитные средства можно направить на покупку готового или строящегося жилья, а также на индивидуальное строительство жилого дома. Так, участники «Дальневосточного гектара» могут взять ипотеку под 2% на строительство жилого дома под залог имеющегося жилья. Максимальная сумма кредита - 6 млн рублей, срок кредитования - от 3 до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос при покупке жилья - 20% от стоимости объекта недвижимости.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: льготы  "дальневосточный гектар"  ипотека  банк  Дмитрий Медведев 



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