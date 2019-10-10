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Финны построят на Дальнем Востоке первый бутик-отель премиум-класса

10 Октября 2019, 08:21 | Дальний Восток

Владивостоку придется довольствоваться недоделанными «Хаяттами»

Финская компания Honka к 2021 году построит премиальный курорт в туристическо-рекреационном комплексе «Зеленовские Озерки» на Камчатке. Общая площадь бутик-отеля премиум-класса и спа-комплекса составит 3 195 квадратных метров.

Проект будет реализован в туристическо-рекреационном комплексе «Зеленовские Озерки».

По данным Минвостокразвития, общая площадь бутик-отеля и спа-комплекса составит 3195 квадратных метров. Отель разместится в 43 км от Петропавловска-Камчатского и 21 км от аэропорта Елизово. Он будет рассчитан на 20 гостей, для которых предусмотрены 10 номеров с дизайнерскими интерьерами, фитнес-центр, бильярдная и кинозал. В комплекс спа входит закрытый бассейн с переходом в открытый, кедровая баня и купели с термальной водой на террасе.

Досье газеты «Золотой Рог»: Honka основана в Финляндии в 1958 году, один из крупнейших производителей деревянных домов в мире. В России работает более 20 лет.

Напомним, что во Владивостоке все еще не войдут в строй два 5-звездочных отеля, строительство коорых было начато еще при губернаторе Сергее ДАРЬКИНЕ в рамках подготовки к саммиту АТЭС в 2012 году. Первоначально предполагалось, что оба объекта будут работать под брендом Hyatt, но американская компания вовремя ушла из проекта, оставив гнить на недостроях свои вывески.

Не так давно ООО «Парк-отель «Бурдугуз» (Иркутская область), выкупившее за смехотворные 3,7 млрд рублей два отеля, создало две 100%-ные дочерние компании для управления проблемными гостиничными комплексами.

 

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Олег Клименко
Теги: отель  Камчатка  инвестиции  минвостокразвития  финляндия  проект  аэропорт 






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