www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.73 р. 100 JPY: 58.49 р.
EUR: 70.55 р. 10 CNY: 91.19 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Самолет не смог вылететь из аэропорта Хабаровска из-за возгорания двигателя

08 Ноября 2019, 10:45 | Дальний Восток

Эти же самолеты летают во Владивосток

Самолет Embraer 190 авиакомпании «Икар» (Красноярск, торговая марка Pegas Fly) в пятницу не смог вылететь из аэропорта Хабаровска из-за возгорания двигателя. Пожар был локализован силами аэропортовых служб. На борту самолета находились 18 пассажиров и пять членов экипажа, никто не пострадал.

«Сегодня в 07:45 утра по местному времени в аэропорту Хабаровска зафиксировано авиационное происшествие относительно воздушного судна Embraer 190 авиакомпании PegasFly, вылетающего по маршруту Хабаровск - Магадан. Пассажиры в настоящее время проходят переоформление на ближайший рейс в Магадан», - говорится в сообщении аэропорта Хабаровск.

Отправка пассажиров к месту назначения планируется в 10:55 рейсом авиакомпании «Аврора».

Отметим, что авиакомпания «Икар» с 5 ноября начала выполнять ежедневные полеты из Владивостока в Хабаровск именно на воздушных судах Embraer-190.

Еmbraer 190 относится к семейству самолетов Embraer, разработанному одноименной бразильской авиастроительной компанией в начале 2000-х. Самолет обладает характеристиками, позволяющими осуществлять перевозку почти 100 пассажиров на расстояние в 3-4 тыс. км. Производство и эксплуатация Embraer 190 начались в 2006 году.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: пожар  авиакомпания  "Икар"  ЧП  Хабаровск 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]