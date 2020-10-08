На совещании у Кожемяко, АО "Терминал Астафьева" привели в пример стивидорным компаниям

Поручение президента Владимира Путина никто не отменял

Во время заседания Экологического совета под председательством Губернатора региона Олега Кожемяко была затронута тема закрытой перевалки угля, которую успешно внедряет компания «Терминал Астафьева». Именно эту компанию поставили в пример остальным стивидорам, которые ведут деятельность в Приморье, об этом сообщает «Золотой Рог».

Одним из основных вопросов Экологического совета стал переход от открытой перевалки угля к закрытой. Ведь имеющаяся сейчас открытая перевалка наносит массу неудобств и проблем экологии Приморья и жителям края.

Первой компанией, которая уверенно и быстро движется к процессу закрытой перевалки стало АО «Терминал Астафьева», где уже на данный момент собрана конвейерная линия с крытым куполом над дробильно-сортировочной зоной.

Еще весной предприятие начало строить над зоной, где идет перевалка угля, защитный навес. Это сооружение было спроектировано в Германии, с учетом опыта азиатских портов, испанской компанией.

Как рассказал академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, президента Тихоокеанской академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности Александа Агошков, навес, который устанавливает «Терминал Астафьева» - своеобразный стандарт закрытой перевалки всех компаний, занимающихся транспортировкой угля. Его поддержал и глава Приморья Олег Кожемяко.

«Должны быть приняты все меры для того, чтобы количество пыли было минимальным. Поручение Президента никто не отменял. Сейчас проводится анализ, в ноябре нам доложат о том, как стивидоры выполняют требования по организации закрытых терминалов, на каком этапе находится данная работа. Если окажется, что никакие меры не предпринимались, сделаем так, чтобы такие стивидорные компании перегрузкой угля не занимались. Это непреложное правило. И уже есть прецеденты, когда мы останавливали рабочий процесс до устранения нарушений», – отметил Олег Кожемяко.

Отметим, что заявление было сказано в серьезном тоне из-за того, что не все стивидоры начали переход на закрытую перевалку. А претензии от жителей Приморья на угольную пыль, которая негативно отражается на качестве жизни, не исчезли.

Напомним, что Олег Кожемяко много раз лично инспектировал перегрузочный комплекс «Терминала Астафьева» и оценивал ход работ по переходу на экологичный режим работы.