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Стало известно, кто будет строить краболовы

08 Июля 2019, 18:56 | Дальний Восток

Госкорпорация обещает заказы дальневосточным верфям

Объединенная судостроительная корпорация планирует разместить на ПАО «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) заказы на строительство не менее пяти судов-краболовов, сообщил президент корпорации Алексей РАХМАНОВ во время посещения завода.

«Не менее 18 краболовов ОСК возьмет на изготовление. Это означает, что на Амурском судостроительном заводе будет строиться не менее пяти единиц», - сказал г-н Рахманов.

В настоящее идут переговоры по утверждению окончательного проекта.

«По схеме мы предварительно договорились, сейчас осталось поставить точку именно в том, какой проект захотят наши основные заказчики видеть в качестве базового. Тогда заводу, конечно, будет что делать, в той схеме, в которой мы договоримся через ОСК с нашими основными заказчиками», - пояснил глава горпорации.

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) ранее не раз отмечало, что в ходе исполнения закона о перераспределении крабовых квот в инвестиционных целых планируется придерживаться принципа «где ловим, там и строим», то есть допускать строительство судов по квотам лишь на Дальнем Востоке, где и ловят краба. Эта позиция устраивает судостроителей.

В настоящее время интерес к строительству судов-краболовов проявляет ряд действующих верфей Дальнего Востока: «Находкинский судоремонтный завод», «Славянский судоремонтный завод», «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод», «Находкинский судоремонтный завод», «Дальзавод» (все - Приморский край), «Амурский судостроительный завод», «Хабаровский судостроительный завод» (оба - Хабаровский край). Свои интересы в Приморье и у ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Ленинградская область).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: краб  аукцион  асз  Александр Рахманов  квоты  судно  ОСК 



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