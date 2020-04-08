Стало известно, сколько приморцам придется заплатить за попадание домой

Возвращающиеся должны исходить из принципа платности перелета

Минтранс РФ разъяснил условия доступа к авиарейсам, организуемым для возвращения россиян из-за границы. На эти рейсы могут претендовать только россияне, выехавшие из РФ после 1 января 2020 года. Все они в обязательном порядке должны быть зарегистрированы на портале госуслуг.

Количество граждан данной категории, зарегистрированных на настоящий момент в списках Минкомсвязи РФ, составляет около 25,8 тыс. человек. На основании этих сведений формируются списки вывозных рейсов. На борт могут попасть только граждане из списка Минкомсвязи РФ.

Формирование вывозных рейсов будет проходить по принципу «одна страна вылета - один российский регион или город прилета». Пассажиры вывозного рейса «должны компактно проживать в этом регионе».

«Возвращающиеся домой россияне должны исходить из принципа платности перелета. Если у них есть неиспользованные билеты иностранной авиакомпании, то они должны быть готовы заплатить 200 евро за человека при перевозке из пунктов вылета в Европе и 400 евро в случае дальних авиаперелетов. Предусмотрены скидки для детей», - сообщает Минтранс.

Если же на руках у пассажира есть неиспользованный билет российского перевозчика, то он будет принят на борт бесплатно - на основании этого билета. Российские компании впоследствии осуществят между собой взаимозачеты.

График вывоза формируется с учетом ограничений по количеству прибывающих в Россию: 500 человек в Москву и 200 человек - в региональные аэропорты в сутки.

Информация о том или ином планируемом вывозном рейсе будет доводиться до главы региона, куда ожидается прилет, за сутки до этого. Это необходимо для того, чтобы региональные власти оценили свои возможности для создания условий карантина и обсервации для прибывающих граждан, поясняет Минтранс.

В ближайшие дни могут быть сформированы вывозные рейсы из таких стран, как Таиланд, Индия, Япония, Кипр, Испания, Турция и Черногория.