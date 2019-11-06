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Лыжи на Сахалин и Камчатку будут доставлять бесплатно

06 Ноября 2019, 10:54 | Дальний Восток

Авиакомпания "Аврора" предоставляет дополнительное место бесплатного регистрируемого багажа для провоза лыжного оборудования

"Аэрофлот" в наступившем зимнем сезоне предоставляет пассажирам одно дополнительное место бесплатного регистрируемого багажа для провоза одного комплекта лыжного оборудования весом до 23 кг. На Дальнем Востоке это актуально для рейсов авиакомпании "Аврора" (входит в группу "Аэрофлот"), выполняемых в Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский.

Акция распространяется на период перевозки с 1 ноября 2019 года по 15 мая 2020 года. При этом, акция не распространяется на перелеты по тарифам без включенной нормы бесплатного провоза багажа.

Один комплект лыжного оборудования представляет собой чехол с одной парой лыж и одной парой лыжных палок и/или упакованной отдельно одной парой лыжных ботинок или чехол с одним сноубордом и/или упакованной отдельно одной парой ботинок для сноуборда.

Дополнительное место бесплатного багажа для перевозки лыжного оборудования не указывается в билете и предоставляется во время регистрации на рейс при наличии технической возможности воздушного судна.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: туризм  Сахалин  тариф  Камчатка  "Аэрофлот"  лыжи 



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