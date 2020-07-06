Уголь не доходит до Приморья

Доставка «черного золота» до портов Приморья не может выйти хотя бы на прошлогодний уровень

Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») в первом полугодии 2020 года увеличила погрузку на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 23 млн 238 тыс. тонн.

В том числе погружено 8 млн тонн угля (снижение на 3,5% относительно января-июня 2019 года), 5,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов (рост на 14,6%), 1,7 млн тонн лесных грузов (снижение на 19,6%), 1,4 млн тонн руды (рост на 14,5%), 1 млн тонн строительных грузов (снижение на 1,7%), 509 тыс. тонн цемента (снижение на 9,1%).

При этом в июне погрузка выросла по сравнению с июнем 2019 года на 12,8%, до 3 млн 935 тыс. тонн.

Дальневосточная железная дорога проходит по территории шести субъектов РФ: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области, республике Саха (Якутия).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото Виктора КУДИНОВА