Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Ростелеком" оказался готов к работе в непростых условиях
Оператор смог закрыть возросшие потребности дальневосточников в качественном интернете
Вице-президент «Ростелекома» Александр ЛОГИНОВ в прямом эфире ИА PrimaMedia рассказал о том, как оператор организовывает свою работу в условиях пандемии:
- Человечество приспосабливается к любым условиям. И, безусловно, те условия, в которые сейчас наша планета попала, и наша страна, и Дальний Восток, предполагают пересмотр многих подходов (к организации – Прим. авт.) жизнедеятельности, ведения бизнеса, учебе, работе, развлечениям. Если нельзя выходить на улицу, люди развлекаются тем, что сегодня доступно – это телевидение и интернет. Благо мы («Ростелеком») заранее побеспокоились по распространению оптоволоконных сетей на территории Дальнего Востока РФ и в этом плане у нас цифры одни из лучших даже по сравнению с другими федеральными округами. Несмотря на огромные расстояния (региона), проникновение оптоволоконных сетей у нас одно из самых лучших. Только Чукотка – столица Анадырь и близлежащие населенные пункты - на данный момент без оптики. Даже в сторону Чукотки начались предпроектные работы (в рамках проекта про прокладке оптоволоконной линии в самый удаленный субъект РФ – Прим. авт.), в ближайшее время из Петропавловск-Камчатского выйдет исследовательское судно, тем самым мы начинаем огромный проект, который будет несколько лет длиться.
Безусловно, рост трафика мы фиксировали. С одной стороны, он в целом вырос, с другой стороны налицо разнонаправленные тенденции. Естественно, трафик от бизнеса и коммерческих подразделений немножко упал, но, так или иначе, предприятия переходят на другие формы предоставления услуг, там, где это возможно. И трафик упал не катастрофически от бизнеса, а немного переформатировался. Он стал другим качественно. Например, там, где проводили аудиоконференции, сегодня проводят видеоконференции. В тоже время мы действительно видим серьезный рост трафика от населения. И если смотреть по населенным пунктам Дальнего Востока, то в некоторых из них он увеличился в разы. Но в среднем трафик по региону вырос на 30%.
Когда мы строим сети, мы заблаговременно готовимся и к более взрывным (показателям) роста трафика. К этому вызову мы оказались абсолютно готовы. Более того, мы можем пережить еще кратное увеличение трафика. Безусловно, кое-где были определенные «полочки», как мы их называем, когда трафик упирается в потолок, но мы произвели оперативное расширение сети, в том числе поддержали в этом направлении и наших коллег по цеху (телекома).
Что особенно важно, мы зафиксировали несколько таких вероломных нападений на линии связи и аварий. В частности, в Якутии охотники просто прострелили наш кабель под Алданом. И вся республика на время осталась без связи на несколько часов.
Мы, конечно, свою работу усилили, так как связь и интернет сегодня становятся первоочередной услугой. Сегодня порядка 3 тысяч сотрудников находятся на удаленной работе. А тех, кто работает «в полях», мы обеспечили санитарно-защитными средствами. Да, в первое время это было сложно сделать, но сейчас мы на 100% закрыли эти потребности.
Ранее замглавы Минкомсвязи Олег ИВАНОВ отмечал, что трафик на сетях фиксированных и мобильных операторов возрос на 30-35% в связи с самоизоляцией.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- "Ростелеком" оказался готов к работе в непростых условиях
- "Ростелеком" подключил Южные Курилы к высокоскоростному интернету
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Абоненты "Билайн", обладающие премиальными картами Visa, получат бесплатный международный интернет-роуминг
- МТС меняет цены на звонки в роуминге
- На Дальнем Востоке интернет ушел под воду
- МТС прошлась вдоль БАМа и Транссиба
Новости раздела
- "Ростелеком" оказался готов к работе в непростых условиях
- Cахалин устроил приморцам тотальную проверку
- Бывший вице-губернатор Приморья перебрался на Камчатку
- Дальневосточники перестают летать
- Стало известно, сколько приморцам придется заплатить за попадание домой
- На Дальнем Востоке новый губернатор
- На Дальнем Востоке ушел в отставку губернатор
- Рыбу из Приморья хотят вывозить задешево
- Сахалин ограничивает авиасообщение с материком
- Пассажирам рейса из Таиланда грозит реальная ответственность
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В центре Владивостока возник крупный пожар (фото)
- Жители Сахалина нарушили режим самоизоляции на почти на 2 миллиона рублей
- В майские праздники усилят патрулирование мест массового скопления людей в Приморье
- Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
- Коронавирус не дал начаться навигационному сезону в Приморье
- Назначен новый гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока
- Ограничения в России сохранят до появления вакцины от covid-19
- Торговля цветами в Приморье на грани краха
- Во Владивостоке перекрыт въезд на остров Русский, на Патрокле находится пост
- Доллар за 120 рублей