"Ростелеком" оказался готов к работе в непростых условиях

Оператор смог закрыть возросшие потребности дальневосточников в качественном интернете

Вице-президент «Ростелекома» Александр ЛОГИНОВ в прямом эфире ИА PrimaMedia рассказал о том, как оператор организовывает свою работу в условиях пандемии:

- Человечество приспосабливается к любым условиям. И, безусловно, те условия, в которые сейчас наша планета попала, и наша страна, и Дальний Восток, предполагают пересмотр многих подходов (к организации – Прим. авт.) жизнедеятельности, ведения бизнеса, учебе, работе, развлечениям. Если нельзя выходить на улицу, люди развлекаются тем, что сегодня доступно – это телевидение и интернет. Благо мы («Ростелеком») заранее побеспокоились по распространению оптоволоконных сетей на территории Дальнего Востока РФ и в этом плане у нас цифры одни из лучших даже по сравнению с другими федеральными округами. Несмотря на огромные расстояния (региона), проникновение оптоволоконных сетей у нас одно из самых лучших. Только Чукотка – столица Анадырь и близлежащие населенные пункты - на данный момент без оптики. Даже в сторону Чукотки начались предпроектные работы (в рамках проекта про прокладке оптоволоконной линии в самый удаленный субъект РФ – Прим. авт.), в ближайшее время из Петропавловск-Камчатского выйдет исследовательское судно, тем самым мы начинаем огромный проект, который будет несколько лет длиться.

Безусловно, рост трафика мы фиксировали. С одной стороны, он в целом вырос, с другой стороны налицо разнонаправленные тенденции. Естественно, трафик от бизнеса и коммерческих подразделений немножко упал, но, так или иначе, предприятия переходят на другие формы предоставления услуг, там, где это возможно. И трафик упал не катастрофически от бизнеса, а немного переформатировался. Он стал другим качественно. Например, там, где проводили аудиоконференции, сегодня проводят видеоконференции. В тоже время мы действительно видим серьезный рост трафика от населения. И если смотреть по населенным пунктам Дальнего Востока, то в некоторых из них он увеличился в разы. Но в среднем трафик по региону вырос на 30%.

Когда мы строим сети, мы заблаговременно готовимся и к более взрывным (показателям) роста трафика. К этому вызову мы оказались абсолютно готовы. Более того, мы можем пережить еще кратное увеличение трафика. Безусловно, кое-где были определенные «полочки», как мы их называем, когда трафик упирается в потолок, но мы произвели оперативное расширение сети, в том числе поддержали в этом направлении и наших коллег по цеху (телекома).

Что особенно важно, мы зафиксировали несколько таких вероломных нападений на линии связи и аварий. В частности, в Якутии охотники просто прострелили наш кабель под Алданом. И вся республика на время осталась без связи на несколько часов.

Мы, конечно, свою работу усилили, так как связь и интернет сегодня становятся первоочередной услугой. Сегодня порядка 3 тысяч сотрудников находятся на удаленной работе. А тех, кто работает «в полях», мы обеспечили санитарно-защитными средствами. Да, в первое время это было сложно сделать, но сейчас мы на 100% закрыли эти потребности.

Ранее замглавы Минкомсвязи Олег ИВАНОВ отмечал, что трафик на сетях фиксированных и мобильных операторов возрос на 30-35% в связи с самоизоляцией.