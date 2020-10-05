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Портовики требуют вернуть в кресло генерального директора ВМТП Заирбека Юсупова
Работники ВМТП не согласны с решением Наблюдательного Совета ПАО «ВМТП» о назначении нового руководителя
Портовики ВМТП третий будний день подряд требуют отменить провокационное решение Наблюдательного Совета ПАО «ВМТП» и оставить в должности генерального директора Заирбека Юсупова. Сотрудники порта составили обращение на имя главы Приморского края Олега Кожемяко, в котором заявили, что не доверяют новому назначенцу Роману Кухоруку. Об этом сообщает «Золотой Рог».
Обращение от портовиков было направлено не только в адрес главы региона, но и прокурору Приморского края, и.о Приморского транспортного прокурора и начальнику УФСБ Приморья. Портовики в письме заявили, что до того, как руководителем стал Заирбек Юсупов, порт долгое время «простаивал», а людям платили небольшие зарплаты. После прихода к власти Юсупова, ВМТП стал региональным предприятием-передовиком, регулярно бил рекорды, а жизнь докеров, грузчиков, тальманов и других сотрудников стала лучше и высокооплачиваемой.
Помимо своего письма, сотрудники порта требуют завершить попытки захвата предприятия, выступающего в роли кредитора остальных компаний, входящих в группу FESCO.
По требованию бастующих наблюдательный совет должен отчитаться о денежных средствах, которые были ранее выведены из порта.
Напомним, что ВМТП отдавал заработанные деньги ГК FESCO, чтобы та закрыла свои долги. После того как Заирбек Юсупов напомнил ГК FESCO о том, что она является должницей и попросил вернуть около 19 миллиардов рублей владивостоксому порту, наблюдательный совет ПАО «ВМТП» принял решение о прекращении полномочий Юсупова. Именно такую связь между событиями проводят в профсоюзе ВМТП.
«Может быть, те, кто уволил Юсупова, ничего не нарушили. Но, знаете, никто из совета директоров FESCO так не погружался в жизнь простого коллектива, я их здесь вообще не видел, кроме Юсупова. Никто в этом не был заинтересован, а был заинтересован лишь в одном... Этот вопрос Заирбек Камильевич как раз и поднял: «Где те деньги, которые мы как порт давали вам, 19 миллиардов рублей?» И сразу в течение нескольких дней начало приниматься решение об увольнении. Так таких событий, как сегодня, быть не должно! А их не будет, только когда нашим генеральным директором будет Юсупов», – уверен заместитель директора производственного департамента Дмитрий Широкоступ.
Примечательно, что FESCO резко отреагировало о митинге в порту и его представители заявили, что все собрания и «стуки касками» - незаконны. А полиция и охрана должны прекратить подобные сборища на территории режимного объекта. Своими высказываниями руководство ГК FESCO дало понять, что диалога не будет, а будет лишь запугивание работников и продолжение реализации недобросовестных намерений.
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