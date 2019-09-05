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Японцы обманывают приморцев

05 Сентября 2019, 10:13 | Дальний Восток

Они требуют дополнительных льгот для своих проектов, но не торопятся реально вкладывать деньги

Большая часть японских бизнесменов считают российский Дальний Восток привлекательным для реализации инвестиционных проектов, заявил в четверг в рамках бизнес-диалога «Россия – Япония» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) руководитель японско-российского экономического комитета Кэйданрэн и председатель совета директоров Marubeni Corporation Тэруо Асада.

По его словам, согласно последним исследованиям, 60,9% японских бизнесменов считают Дальний Восток перспективным местом. При этом бизнесмены из Страны Восходящего солнца отмечают «недостаточный доступ к правовой и другой необходимой для ведения бизнеса информации».

Топ-менеджер Marubeni считает, что на Дальнем Востоке необходимо развивать инфраструктуру, прежде вводить новые современные складских площади в портах, повышать инвестиционную привлекательность и… предоставлять дополнительные налоговые льготы.

Г-н Асада лукавит – и его компания, и коллеги по бизнесу с островов не торопятся инвестировать в Дальний Восток. Лидерами в этом плане сегодня выступают Китая и Южная Корея, а Япония все больше предпочитает ограничиваться высокопарными заявлениями.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фотобанк ТАСС

 

Автор: Олег Клименко
Теги: налоги  marubeni  Япония  инвестиции  вэф 



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