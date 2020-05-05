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Cахалин устроил приморцам тотальную проверку
Пассажиров с подозрением на COVID-19 снимают с самолетов
Сахалинская область организовала предполетную проверку на коронавирус для пассажиров, вылетающих из четырех аэропортов, в том числе из Владивостока.
Региональные власти организовали экспресс-тестирование в аэропортах Москвы, Новосибирска, Владивостока и Хабаровска при содействии авиакомпаний «Аэрофлот», S7 Airlines, «Аврора» и «Якутия». Вскоре к ним добавится аэропорт Петропавловска-Камчатского.
«Эта практика уже доказала свою эффективность. Только сегодня (в понедельник – Прим. авт.) медики выявили 12 человек с подозрением на COVID-19. Часть из них переданы медслужбам в аэропорту отправления, остальные отправлены домой в специальных защитных костюмах», - цитирует пресс-служба правительства Сахалинской области губернатора региона Валерия ЛИМАРЕНКО.
Для предполетной проверки пассажиров Сахалинская область отправила собственные медицинские бригады в аэропорты отправления. Их обеспечили всем необходимым - пробирками, центрифугами для крови, средствами индивидуальной защиты.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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