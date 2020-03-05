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Бизнес Центральной России продолжает платить за дешевую электроэнергию на Дальнем Востоке

05 Марта 2020, 18:18 | Дальний Восток

Льготы по энерготарифам Дальнего Востока обернулись побором

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддерживает продление механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня.

«Мы поддерживаем продление соответствующих льгот по тарифам Дальнего Востока за счет европейской и уральской части, поддерживаем, как и раньше поддерживали», - заявил глава ФАС Игорь АРТЕМЬЕВ на выступлении в Госдуме.

Для Якутии, Чукотского автономного округа, Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей в 2017 году введен механизм выравнивания тарифов на электроэнергию со среднероссийскими. Сейчас тарифы в регионе субсидируются за счет надбавки к ценам на мощность потребителей оптового энергорынка европейской части России, Урала и Сибири.

Изначально механизм должен был действовать до конца 2019 года. Президент России Владимир ПУТИН по итогам заседания президиума Госсовета в сентябре 2018 года поручал обеспечить нормативную базу для продления механизма до 2028 года. Пока он продлен до конца 2020 года, в настоящее время обсуждается возможность изменения его параметров.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: тариф  Якутия  бизнес  энергетика  Владимир Путин  Чукотка  ФАС 



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