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МТС сделают столицу Камчатки "умным городом"
Камчатка станет плацдармом для внедрения самых передовых цифровых решений по Smart City и «интернету вещей»
ПАО «МТС» и правительство Камчатского края на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о стратегическом партнерстве при реализации проектов, направленных на цифровизацию экономики региона.
В рамках соглашения планируется внедрить в Петропавловске-Камчатском системы «умного освещения» и мониторинга городской инфраструктуры для обеспечения устойчивости в периоды природных катаклизмов, а также использовать аналитику Big Data МТС для развития туристического потенциала края.
Стороны также договорились о реализации ряда проектов по Smart City на территории региона.
В том числе МТС внедрит в Петропавловске-Камчатском систему мониторинга опорных стен, что позволит в режиме реального времени осуществлять контроль их состояния и предупреждать обрушение в периоды природных катаклизмов.
Благодаря «умному освещению» уличные фонари будут включаться только при недостаточном уровне солнечного света и при нахождении людей на улицах. Это поможет оптимизировать бюджет на электроснабжение города и расширить освещаемые зоны в ночное время территории.
Камчатка также станет первым регионом на Дальнем Востоке, где с помощью инструментов Big Data будет осуществляться аналитика туристических потоков региона.
«Большие данные МТС позволят понять численность туристов на полуострове в различные сезонные периоды, регионы и страны из которых прибывают гости, зоны наибольшего интереса, популярные маршруты и получить другие сведения. Геоаналитика МТС позволит повысить эффективность планирования туристической инфраструктуры региона и сделать Камчатку более привлекательным для туристов регионом», - поясняет компания.
Также в рамках соглашения МТС и правительство Камчатского края запланировали сотрудничество в области дальнейшего развития сетей связи, в том числе в труднодоступных населенных пунктах полуострова, и реализацию проектов, направленных на повышение уровня доступности цифровых услуг и финансовых сервисов для населения региона.
"В этом году Камчатка станет плацдармом для внедрения самых передовых цифровых решений по Smart City и "интернету вещей" (англ. internet of things, IoT). Совместно с правительством Камчатского края мы выбрали наиболее актуальные для региона темы: улучшение туристической привлекательности региона, минимизация последствий от природных явлений и катастроф и улучшение качества современной городской инфраструктуры. Уже запланированы проекты по геоаналитике, когда благодаря агрегированным данным оператора можно составить портрет туриста и понять его интересы, по мониторингу опорных стен города, что очень актуально для регионов с гористой местностью, и «умному освещению» Петропавловска. Это первые мероприятия в рамках совместной реализации национальной программы "Цифровая экономика", в дальнейшем мы планируем увеличить количество цифровых проектов на полуострове", - сказал вице-президент по цифровым бизнес решениям ПАО "МТС" Валерий ШОРЖИН.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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