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Скоро можно будет оформить землю в собственность без чиновников

04 Июля 2020, 11:12 | Дальний Восток

Над программой, аналогичной «дальневосточному гектару», уже работает Росреестр

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) разрабатывает программу «Земля просто» по аналогии с действующей программой «Дальневосточный гектар», которая позволит оформлять в собственность участки земли удаленно, без излишних бюрократических процедур

«Такой проект как «Земля просто» даст возможность каждому жителю нашей страны, каждому предпринимателю брать землю с помощью простых средств автоматизации безбарьерно, без чиновника, везде, где ее можно брать - самому формировать участок, самому нажимать кнопку, получать электронный договор, подписывать его со своей стороны и получать зарегистрированные права», - сообщил в эфире на портале «Твой Дальний Восток» руководитель Росреестра Олег СКУФИНСКИЙ.

Он отметил, что срок получения таких прав на землю должен составить для россиян около двух недель. О возможности масштабирования элементов программы «Дальневосточный гектар» на всю страну, по словам главы Росреестра, он уже говорил с вице-премьером Юрием ТРУТНЕВЫМ и премьер-министром Михаилом МИШУСТИНЫМ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: дальневосточный гектар  чиновники  земля  Юрий Трутнев  программа  Росреестр 



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  • Псевдоним11:30, 04.07.2020#

    Лелетки-проститутки

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