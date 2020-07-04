Скоро можно будет оформить землю в собственность без чиновников

Над программой, аналогичной «дальневосточному гектару», уже работает Росреестр

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) разрабатывает программу «Земля просто» по аналогии с действующей программой «Дальневосточный гектар», которая позволит оформлять в собственность участки земли удаленно, без излишних бюрократических процедур

«Такой проект как «Земля просто» даст возможность каждому жителю нашей страны, каждому предпринимателю брать землю с помощью простых средств автоматизации безбарьерно, без чиновника, везде, где ее можно брать - самому формировать участок, самому нажимать кнопку, получать электронный договор, подписывать его со своей стороны и получать зарегистрированные права», - сообщил в эфире на портале «Твой Дальний Восток» руководитель Росреестра Олег СКУФИНСКИЙ.

Он отметил, что срок получения таких прав на землю должен составить для россиян около двух недель. О возможности масштабирования элементов программы «Дальневосточный гектар» на всю страну, по словам главы Росреестра, он уже говорил с вице-премьером Юрием ТРУТНЕВЫМ и премьер-министром Михаилом МИШУСТИНЫМ.