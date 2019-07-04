Чиновники не знают, как еще завлечь бизнес в Свободный порт Владивосток

Несмотря на льготные режимы на Дальнем Востоке наблюдается сокращение инвестиций в действующие производства

Дальневосточный бизнес и региональные власти просят правительство рассмотреть возможность изменения существующего механизма предоставления льгот в части налога на прибыль организаций, являющихся резидентами территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ), сообщил глава министерства Александр Козлов в ходе заседания коллегии в Москве в среду.

«Мы проводим анализ уже действующих преференций. К нам обращается бизнес и региональные власти. Сейчас в проработке один из пунктов: сделать ставку на прибыль организаций 7% с момента старта проекта вместо нынешнего нуля в течение 5 лет и дальнейших 10%», - сказал сообщил глава Минвостокразвития РФ Александр КОЗЛОВ в ходе заседания коллегии в Москве в среду (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, ключевая идея состоит в том, что регионы начнут сразу получать доходы от реализации инвестпроектов. Также эта мера «сделает экономику крупных и средних проектов более эффективной», поскольку компании будут платить налог по определенной ставке на протяжении всего периода действия проекта, а не по нарастающей.

Министр отметил, что на Дальнем Востоке наблюдается сокращение инвестиций в действующие производства, малых и средних предприятий. За последние пять лет доля обрабатывающей промышленности в экономике Дальнего Востока остается неизменной.

«Поэтому мы прорабатываем вопрос введения механизма специального вычета, который будет направлен на стимулирование инвестиций в модернизацию существующих предприятий. По этому механизму инвестор сможет вернуть затраты на модернизацию своего предприятия. После проведения модернизации он сможет уплачивать меньше налогов на прибыль, на имущество и земельного, тем самым возвращая вложенные средства в новые мощности», - сказал Александр Козлов.

Глава Минвостокразвития подчеркнул, что для Дальнего Востока были созданы уникальные преференциальные режимы. «Была разработана современная нормативная база. На сегодняшний день 40 федеральных законов и 190 постановлений правительства обеспечивают стабильность и конкурентность условий ведения бизнеса на Дальнем Востоке», - сказал министр.

Тем нен менее, на сегодняшний день в регионе запустились всего 217 предприятий.

«Остальные инвестиционные проекты (а их общее число – 1610) находятся в разной степени готовности. Кто-то еще в стадии бизнес-плана, у кого-то разрабатывается проектно-сметная документация, кто-то уже «зашел в стройку». Могу сказать так, те проекты, которые были хорошо проработаны – реализуются хорошими темпами. Но есть проекты, которым необходима дополнительная поддержка. На региональном уровне, на федеральном», - отметил Александр Козлов.

Досье газеты «Золотой Рог»: Свободный порт Владивосток - портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. В настоящее время режим Свободного порта Владивосток, помимо Приморского края, распространяется на Хабаровский край (Ванинский и Советско-Гаванский муниципальный районы), Сахалинскую область (Корсаковский и Углегорский городские округа), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский) и Чукотский автономный округ (Певек).

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото «Российская газета»