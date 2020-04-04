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На Дальнем Востоке новый губернатор
В команде Юрия Трутнева он занимался запуском территорий опережающего развития и режима Свободный порт Владивосток
Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края председателя правительства Республики Саха (Якутия) Владимира СОЛОДОВА. Тем же указом президент принял отставку прежнего губернатора региона Владимира ИЛЮХИНА по его собственному желанию.
Выборы губернатора Камчатского края в связи с уходом с этого поста Владимира Илюхина должны пройти в единый день голосования, который в этом году запланирован на 13 сентября.
Г-н Солодов сразу же заявил, что одной из главных задач для него станет повышение уровня жизни на Камчатке. Он пояснил, что в зоне его внимания будут такие показатели, как доступность питания, качество городской среды и жизни в целом. «Считаю, что мы должны в наших решениях исходить именно из благополучия наших граждан, и в этом смысле важно мнение граждан, учет его. Я буду в своих решениях именно на нем базироваться и из него исходить», - сказал новый глава Камчатки.
Г-н Илюхин занимал должность губернатора с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту губернатора Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.
Владимир Викторович Солодов родился 26 июля 1982 года в Москве. В 2004 году окончил факультет государственного управления Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. В 2002 году обучался в Институте политических наук в Париже (Франция). Прошел обучение по программе развития управленческого кадрового резерва, реализуемой на базе Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС). Кандидат политических наук. С 2005 года занимался преподавательской и научной деятельностью на факультете государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова, возглавлял Центр новых технологий государственного управления. Принимал участие в разработке и запуске ряда программ подготовки государственных служащих, включая программу подготовки базового и перспективного уровней федерального резерва управленческих кадров, по которой прошли обучение более 300 государственных служащих. Автор более 30 статей по вопросам государственного управления.
Последние пять лет он работал на Дальнем Востоке, сначала заместителем полномочного представителя президента РФ по ДФО, с 2018 года - председателем правительства Якутии. В команде Юрия ТРУТНЕВА занимался запуском территорий опережающего развития и режима Свободный порт Владивосток, отвечал за инвестиционный климат.
Олег КЛИМЕНКО.
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