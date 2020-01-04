Для Дальнего Востока создали еще одну госкорпорацию

Как и следовало ожидать, находиться она будет в Москве

Проект федерального закона «О государственной корпорации по освоению континентального шельфа Российской Федерации в районах Арктики и Дальнего Востока «Росшельф» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» размещен на портале regulation.gov.ru. Согласно законопроекту, госкорпорация будет представлять интересы РФ в проектах по добыче углеводородов на континентальном шельфе РФ в арктических и дальневосточных морях. Местом нахождения госкорпорациии утверждена Москва.

Документ предусматривает введение новой системы предоставления прав пользования недрами на шельфе в арктических и дальневосточных морях, а также новой системы разовых платежей за пользование недрами на этих территориях.

Законопроект предусматривает также допуск частных инвесторов к участию в шельфовых проектах в Арктике и на Дальнем Востоке, если они соответствуют установленным требованиям, при условии вхождения в консорциумы с участием «Росшельфа».

Согласно тексту законопроекта, «Росшельф» будет осуществлять сбор и экспертизу заявок на лицензирование участков недр арктического и дальневосточного континентального шельфа, согласовывать техпроекты разработки месторождений, организовывать переговоры по заключению соглашения о совместной разработке участка и о создании консорциума. Также госкорпорация будет организовывать проведение электронных конкурсов на предоставление участков арктического и дальневосточного континентального шельфа.

Органы управления корпорации - наблюдательный совет, генеральный директор и правление. В состав наблюдательного совета будут входить 9 членов, в том числе 8 - представители президента и правительства РФ, а также генеральный директор «Росшельфа».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.