Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Для Дальнего Востока создали еще одну госкорпорацию
Как и следовало ожидать, находиться она будет в Москве
Проект федерального закона «О государственной корпорации по освоению континентального шельфа Российской Федерации в районах Арктики и Дальнего Востока «Росшельф» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» размещен на портале regulation.gov.ru. Согласно законопроекту, госкорпорация будет представлять интересы РФ в проектах по добыче углеводородов на континентальном шельфе РФ в арктических и дальневосточных морях. Местом нахождения госкорпорациии утверждена Москва.
Документ предусматривает введение новой системы предоставления прав пользования недрами на шельфе в арктических и дальневосточных морях, а также новой системы разовых платежей за пользование недрами на этих территориях.
Законопроект предусматривает также допуск частных инвесторов к участию в шельфовых проектах в Арктике и на Дальнем Востоке, если они соответствуют установленным требованиям, при условии вхождения в консорциумы с участием «Росшельфа».
Согласно тексту законопроекта, «Росшельф» будет осуществлять сбор и экспертизу заявок на лицензирование участков недр арктического и дальневосточного континентального шельфа, согласовывать техпроекты разработки месторождений, организовывать переговоры по заключению соглашения о совместной разработке участка и о создании консорциума. Также госкорпорация будет организовывать проведение электронных конкурсов на предоставление участков арктического и дальневосточного континентального шельфа.
Органы управления корпорации - наблюдательный совет, генеральный директор и правление. В состав наблюдательного совета будут входить 9 членов, в том числе 8 - представители президента и правительства РФ, а также генеральный директор «Росшельфа».
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Для Дальнего Востока создали еще одну госкорпорацию
- Приморцам может повезти с билетами в Москву
- Еще одна дальневосточная компания хочет рискнуть с "Суперджетом"
- Бывший губернатор Приморья останется президентом еще на пять лет
- "Аэрофлот" поменяет "аэробусы" на более свежие и вместительные
- На Амурской ТЭЦ-1 завершено строительство золоотвала
- На Дальнем Востоке мэр подозревается в получении взятки
- Правительство расширило список субсидируемых маршрутов для Дальнего Востока
- Музей ДГК стал победителем Всероссийского конкурса "Корпоративный музей"
- Самолет не смог вылететь из аэропорта Хабаровска из-за возгорания двигателя
Новости раздела
- Для Дальнего Востока создали еще одну госкорпорацию
- Приморцам может повезти с билетами в Москву
- Путин пообещал дешевые авиабилеты
- Еще одна дальневосточная компания хочет рискнуть с "Суперджетом"
- Бывший губернатор Приморья останется президентом еще на пять лет
- "Аэрофлот" поменяет "аэробусы" на более свежие и вместительные
- На Сахалине запустили Сахалинскую ГРЭС-2
- На Амурской ТЭЦ-1 завершено строительство золоотвала
- На Дальнем Востоке мэр подозревается в получении взятки
- Правительство расширило список субсидируемых маршрутов для Дальнего Востока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экспортные маркетплейсы от Сбербанка
- Как из ООО делают ОПС
- Газовый терминал построит резидент свободного порта в Хабаровском крае
- На Амурском судостроительном заводе начали строить корабль для рыболовов Камчатки
- Четыре года "Звезде": как приморское предприятие стало новым центром российского судостроения
- Корея распробовала соевые бобы из Приамурья
- Со следующего года рыбопромышленники Камчатки начнут использовать инвестиционные квоты
- Во Владивостоке одновременно на шести площадках запустят новогодний фейерверк
- Резидент ТОР займется ремонтом и техобслуживанием летательных аппаратов
- На новый формат трудовых книжек жители Приморья смогут перейти в 2020 году