"Улица Дальнего Востока" открылась во Владивостоке

В преддверии V ВЭФ на набережной ДВФУ развернулась выставка дальневосточных достижений

Каждый регион Дальнего Востока уникален, имеет культурную и историческую специфику. Еще во время организации первого Восточного экономического форума встал вопрос, как подчеркнуть эти особенности, дать увидеть каждый регион? Так родилась идея «Улицы Дальнего Востока», которая стала украшением Форума. Традиционно в «Улице Дальнего Востока» принимают участие все субъекты макрорегиона. В этом году к выставке «Улицы Дальнего Востока» впервые присоединятся Республика Бурятия и Забайкальский край, которые только в прошлом году были включены в состав ДФО.





«Пятый раз на приморской земле открывается Восточный экономический форум. Пятый раз мы вместе с вами создаем Улицу Дальнего Востока. Мы создаем для того, чтобы люди понимали, за что мы любим Дальний Восток. Почему мы в него верим. Сегодня на Дальнем Востоке строятся сотни предприятий, более 600 млрд рублей пришло в экономику. А это значит, будут строиться новые школы, больницы, дороги, значит, лучше будут жить люди. Всего вам доброго!», - поприветствовал гостей форума председатель организационного комитета ВЭФ, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий ТРУТНЕВ.





Юрий Трутнев и губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО прогулялись по "Улице Дальнего Востока" и оценили экспозицию.





С каждым годом проекты выставки становятся все интереснее, ведь между субъектами идет соревнование – какой павильон признают лучшим. Поэтому выставка уже несколько лет вызывает такой интерес. В прошлом году за шесть дней по «Улице Дальнего Востока» прошли около 70 тысяч человек, что стало рекордной цифрой за все годы проведения выставки. Для сравнения, в 2017 году число посетителей составило порядка 50 тысяч. Выставка привлекает и тех, кто уже посещал ее в прошлые годы и хочет узнать, что нового подготовили участники, и тех, кто еще ни разу не видел экспозицию. Причем посмотреть выставку приезжают не только жители Приморья, но и гости из соседних регионов.

















Побывать на экспозиции можно будет во Владивостоке на набережной бухты Аякс с 3 по 8 сентября. До 6 сентября выставка будет открыта для гостей и участников ВЭФ, 7 сентября запланирован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и представителей молодежных организаций, 8 сентября выставка будет открыта для всех жителей и гостей Владивостока.

Наталья КОМИССАРОВА

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Газета "Золотой Рог", Владивосток.