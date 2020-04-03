На Дальнем Востоке ушел в отставку губернатор

Спасать регион от коронавируса будет кто-то другой

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, занимавший должность главы региона на протяжении девяти лет, в четверг сообщил что подал заявление об отставке. «Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя Президента», - сказал г-н Илюхин.

Официальная причина отставки 58-летнего главы региона – «в связи с переходом на новую должность».

Владимир Илюхин занимал должность губернатора с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту губернатора Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.

Г-н Илюхин - действительный государственный советник РФ третьего класса, кандидат экономических наук.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото с сайта regnum.ru