Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На Дальнем Востоке ушел в отставку губернатор
Спасать регион от коронавируса будет кто-то другой
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, занимавший должность главы региона на протяжении девяти лет, в четверг сообщил что подал заявление об отставке. «Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя Президента», - сказал г-н Илюхин.
Официальная причина отставки 58-летнего главы региона – «в связи с переходом на новую должность».
Владимир Илюхин занимал должность губернатора с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту губернатора Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.
Г-н Илюхин - действительный государственный советник РФ третьего класса, кандидат экономических наук.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото с сайта regnum.ru
Новости партнеров
Новости тематики
- На Дальнем Востоке ушел в отставку губернатор
- Рыбу из Приморья хотят вывозить задешево
- Сахалин ограничивает авиасообщение с материком
- Пассажирам рейса из Таиланда грозит реальная ответственность
- Свадьбы рекомендовано сделать безлюдными
- Коронавирус добрался до топ-менеджеров Дальнего Востока
- Авиакомпания Дальнего Востока обойдется без "Авроры"
- Бизнес Центральной России продолжает платить за дешевую электроэнергию на Дальнем Востоке
- Виктор Ишаев остался под домашнем арестом
- Резидентам Свободного порта Владивосток пересчитают налоги
Новости раздела
- На Дальнем Востоке ушел в отставку губернатор
- Рыбу из Приморья хотят вывозить задешево
- Сахалин ограничивает авиасообщение с материком
- Пассажирам рейса из Таиланда грозит реальная ответственность
- Свадьбы рекомендовано сделать безлюдными
- Коронавирус добрался до топ-менеджеров Дальнего Востока
- Авиакомпания Дальнего Востока обойдется без "Авроры"
- Бизнес Центральной России продолжает платить за дешевую электроэнергию на Дальнем Востоке
- Виктор Ишаев остался под домашнем арестом
- Резидентам Свободного порта Владивосток пересчитают налоги
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Работодатели в Приморье начали массово увольнять персонал
- Режим полной самоизоляции вводится в Приморье
- На Дальний Восток вернут пассажирские суда
- Два новых случая заболевания коронавирусом официально подтверждены в Приморье
- На Дальнем Востоке создается фонд по борьбе с COVID-19 объемом 1 млрд рублей
- Глава Сбербанка обратился к клиентам с важными разъяснениями
- Строительный форум выявил тренды отрасли
- XIV конкурс "Живая тайга" приглашает к участию журналистов юга Дальнего Востока и Забайкалья
- За счет чего Японии удается избегать массового заражения коронавирусом
- Приморским полицейским негде петь и танцевать