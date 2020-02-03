www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.91 р.
EUR: 69.6 р. 10 CNY: 91.02 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Приморцы могут брать cвободные "дальневосточные гектары"

03 Февраля 2020, 18:19 | Дальний Восток

Теперь в Бурятии и Забайкалье

1 февраля 2020 года стартовал второй этап программы «Дальневосточный гектар» в Республике Бурятия и в Забайкальском крае. С этого дня землю в регионах могут брать жители других дальневосточных регионов.

«За первые полгода землю на территории республики взяли уже более 1,2 тысяч человек и активность предоставления земли сохраняется - в среднем землю получали около 280 человек в месяц. С 1 февраля гектары начали брать жители других регионов ДФО. Необходимо удержать скорость обработки заявлений граждан в пределах нормы, а для тех, кто уже получил землю, - создать все условия для её освоения», - сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ на встрече с главой республики Бурятия Алексеем ЦЫДЕНОВЫМ.

По информации Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, сегодня в в Бурятии преимущественно землю берут для занятия сельским хозяйством - 46%, строительства жилья - 43%, реализации предпринимательских - 8% и туристических проектов - 3%.

Для освоения земельных участков можно воспользоваться мерами поддержки, среди которых сельскохозяйственные гранты, выплата субсидий, льготное кредитование, субсидии и гранты на поддержку малого и среднего предпринимательства и многое другое.

Досье газеты «Золотой Рог»: Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет гражданам РФ право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории 11 субъектов Дальнего Востока. Надел предоставляется на пять лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении пяти лет землю можно арендовать или получить в собственность. Участок может получить не только житель Дальнего Востока, но и любой россиянин, который готов к переезду и работе на нем.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

 

 

Автор:
Теги: Александр Козлов  строительство  бурятия  земля  "дальневосточный гектар" 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]