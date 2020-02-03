Приморцы могут брать cвободные "дальневосточные гектары"

Теперь в Бурятии и Забайкалье

1 февраля 2020 года стартовал второй этап программы «Дальневосточный гектар» в Республике Бурятия и в Забайкальском крае. С этого дня землю в регионах могут брать жители других дальневосточных регионов.

«За первые полгода землю на территории республики взяли уже более 1,2 тысяч человек и активность предоставления земли сохраняется - в среднем землю получали около 280 человек в месяц. С 1 февраля гектары начали брать жители других регионов ДФО. Необходимо удержать скорость обработки заявлений граждан в пределах нормы, а для тех, кто уже получил землю, - создать все условия для её освоения», - сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ на встрече с главой республики Бурятия Алексеем ЦЫДЕНОВЫМ.

По информации Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, сегодня в в Бурятии преимущественно землю берут для занятия сельским хозяйством - 46%, строительства жилья - 43%, реализации предпринимательских - 8% и туристических проектов - 3%.

Для освоения земельных участков можно воспользоваться мерами поддержки, среди которых сельскохозяйственные гранты, выплата субсидий, льготное кредитование, субсидии и гранты на поддержку малого и среднего предпринимательства и многое другое.

Досье газеты «Золотой Рог»: Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет гражданам РФ право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории 11 субъектов Дальнего Востока. Надел предоставляется на пять лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении пяти лет землю можно арендовать или получить в собственность. Участок может получить не только житель Дальнего Востока, но и любой россиянин, который готов к переезду и работе на нем.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.