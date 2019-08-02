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Медведеву понравилась икра на Курилах

02 Августа 2019, 18:15 | Дальний Восток

Премьер продегустировал икру горбуши

Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ в пятницу продегустировал икру на рыбоперерабатывающем заводе «Ясный» на острове Итуруп.

Как сообщает ТАСС, г-н Медведев прибыл на остров курильской гряды из Южно-Сахалинска, где утром в провел совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

В ходе посещения производства премьер осмотрел икорный цех. В нем Медведеву рассказали, как происходит приемка икры после разделки, взвешивание и фасовка готового продукта. В ходе осмотра премьеру предложили продегустировать икру горбуши.

«Икра очень хорошая», - сказал Медведев, добавив, что икра вкусная, потому что молодая и очень нежная.


 

Завод «Ясный» находится на острове Итуруп в Курильском заливе. Завод является посёлкообразующим для села Китовое, был введен в эксплуатацию в 2001 году. На предприятии трудится 338 человек. Ежедневно рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный» производит 500 тонн готовой продукции.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото с сайта правительства РФ

Автор:
Теги: Курилы  дегустация  Дмитрий Медведев  икра  завод 



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