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Медведеву понравилась икра на Курилах
Премьер продегустировал икру горбуши
Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ в пятницу продегустировал икру на рыбоперерабатывающем заводе «Ясный» на острове Итуруп.
Как сообщает ТАСС, г-н Медведев прибыл на остров курильской гряды из Южно-Сахалинска, где утром в провел совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
В ходе посещения производства премьер осмотрел икорный цех. В нем Медведеву рассказали, как происходит приемка икры после разделки, взвешивание и фасовка готового продукта. В ходе осмотра премьеру предложили продегустировать икру горбуши.
«Икра очень хорошая», - сказал Медведев, добавив, что икра вкусная, потому что молодая и очень нежная.
Завод «Ясный» находится на острове Итуруп в Курильском заливе. Завод является посёлкообразующим для села Китовое, был введен в эксплуатацию в 2001 году. На предприятии трудится 338 человек. Ежедневно рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный» производит 500 тонн готовой продукции.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
Фото с сайта правительства РФ
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